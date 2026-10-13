Κτηνωδία στο Πέραμα: Έπνιξαν γατάκια με λαστιχάκια μαλλιών

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Ένα σοκαριστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε στο Πέραμα με δύο γατάκια να βρίσκουν φρικτό θάνατο.

Τα μικρά ζωάκια εντοπίστηκαν νεκρά το περασμένο Σάββατο (10/10/2026) με λαστιχάκια τυλιγμένα στον λαιμό τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zoosos, τα γατάκια εντοπίστηκαν στη λεωφόρο Ειρήνης 156 στο Πέραμα, προκαλώντας οργή στους κατοίκους που τα φρόντιζαν μαζί με άλλα αδέσποτα ζώα της περιοχής.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ τα άψυχα σώματά τους μεταφέρθηκαν στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρονται να εμφανίζονται δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να κακοποιούν τα δύο γατάκια και να τα θανατώνουν με ένα λαστιχάκι μαλλιών.

Για το έγκλημα ενημερώθηκε και ο δήμαρχος Περάματος.

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