ΤΡΙ.13 Οκτ 2026 13:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κτηνωδία στο Πέραμα: Έπνιξαν γατάκια με λαστιχάκια μαλλιών

γατάκια
clock 12:52 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα σοκαριστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε στο Πέραμα με δύο γατάκια να βρίσκουν φρικτό θάνατο.

Τα μικρά ζωάκια εντοπίστηκαν νεκρά το περασμένο Σάββατο (10/10/2026) με λαστιχάκια τυλιγμένα στον λαιμό τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zoosos, τα γατάκια εντοπίστηκαν στη λεωφόρο Ειρήνης 156 στο Πέραμα, προκαλώντας οργή στους κατοίκους που τα φρόντιζαν μαζί με άλλα αδέσποτα ζώα της περιοχής.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ τα άψυχα σώματά τους μεταφέρθηκαν στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρονται να εμφανίζονται δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να κακοποιούν τα δύο γατάκια και να τα θανατώνουν με ένα λαστιχάκι μαλλιών.

Για το έγκλημα ενημερώθηκε και ο δήμαρχος Περάματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραμπ για Γκιλφόιλ: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της

Ακρίβεια: Ετοιμάζεται εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ – Στο τραπέζι οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Κρήτη - μεταναστευτικό: Ασφυκτική η κατάσταση - Ούτε η κακοκαιρία αποτρέπει πλέον τις αφίξεις

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πέραμα Γατακια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis