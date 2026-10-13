Τζόρτζια: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε δυστύχημα με τρενάκι του λούνα παρκ

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia, στην πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις εγκαταστάσεις του πάρκου, περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ατλάντα, και συνδέεται με τρενάκι του λούνα παρκ.





BREAKING: Man allegedly flung out of a roller coaster seat and died at Six Flags over Georgia. The "Goliath" ride at Six Flags was stopped halfway through, and staff evacuated all passengers after the man allegedly flew out of his seat and fell to his death. https://t.co/kqqOhZZY8v — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 12, 2026







Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν τα υπόλοιπα άτομα.







Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού



Εκπρόσωπος της Six Flags ανέφερε ότι το προσωπικό του πάρκου και οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το συμβάν, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από το περιστατικό με τους επισκέπτες στο πάρκο μας σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, εκφράζοντας τη θλίψη της εταιρείας για την τραγική εξέλιξη.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

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