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ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζια: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε δυστύχημα με τρενάκι του λούνα παρκ

τρενακι
clock 12:27 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia, στην πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις εγκαταστάσεις του πάρκου, περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ατλάντα, και συνδέεται με τρενάκι του λούνα παρκ.

 

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από το περιστατικό με τους επισκέπτες στο πάρκο μας σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, εκφράζοντας τη θλίψη της εταιρείας για την τραγική εξέλιξη.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

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