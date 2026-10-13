Μέλλος: "Αφότου διαγνώστηκα με καρκίνο, έπεσα με τη μηχανή στο γύρισμα και έμεινα ακίνητος με βίδες"

Ο ηθοποιός, Nίκος Μέλλος μίλησε στην εκπομπή «The 2Night Show» και συγκλονίζει μιλώντας για τη μάχη του με τον καρκίνο.

«Αφότου είχε περάσει η περιπέτεια, όταν έμαθα ότι είχα ένα καρκίνο τον οποίο τον αφαίρεσα, μετά έγινα καλά και πέρασε λίγος καιρός. Ήμουν στο σπίτι μου. Ήμουν κάπως πιεσμένος, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα μια πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους μου και είχα μια φωτογραφία με τους δικούς μου ανθρώπους που κάναμε μια κίνηση που δεν ήταν τόσο ευπρεπής, που δείχναμε ότι "άντε γεια ας πούμε και αυτό το ξεπεράσαμε". Επέλεξα να το να το ανεβάσω εκείνη τη στιγμή, να ξορκίσω το κακό και να πω το πόσο σημαντικό ήταν για μένα οι άνθρωποι που είχα. Αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, δεν θα ήμουν καλά. Δεν θα μπορούσα να ξεπεράσω αυτά που πέρασα. Γιατί πέρα από αυτό με τον καρκίνο, μετά από δύο μήνες αφότου διαγνώστηκα, πέσαμε με τη μηχανή στο γύρισμα και έμεινα τέσσερις μήνες ακίνητος, με βίδες, με λάμες που δεν μπορούσα να περπατήσω», είπε ο ηθοποιός.

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