Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης: Ζητάμε δύο χρόνια "ανάσα" για να επιβιώσουμε

Αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας σε καύσιμα, ανταλλακτικά και ασφάλιστρα βρίσκεται ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών στην Κρήτη, την ώρα που η ανανέωση του στόλου φαντάζει αδύνατη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων του νησιού επαναφέρει στο προσκήνιο το πάγιο αίτημά του για οριζόντια διετή παράταση της απόσυρσης των οχημάτων Δ.Χ., προειδοποιώντας ότι η έλλειψη κρατικής μέριμνας θα προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στον βασικότερο πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

Αίτημα διετούς οριζόντιας παράτασης του ορίου ηλικίας των ειδικών



τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. – Αποκατάσταση της αδικίας που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο COVID-19



Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτηςκαταθέτει ένα αίτημα που αφορά άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και θεωρούμε ότι σήμερα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα.



Οι επιχειρήσεις των τουριστικών λεωφορείων αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Το κόστος του diesel παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ σημαντικές αυξήσεις έχουν σημειωθεί στο κόστος συντήρησης, ανταλλακτικών, ελαστικών, ασφαλίσεων και γενικότερα στη λειτουργία των



οχημάτων.



Την ίδια στιγμή, η αγορά ενός σύγχρονου τουριστικού λεωφορείου αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανανέωση του στόλου για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου.



Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, θεωρούμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί μια αδικία που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Εκείνη την περίοδο η τουριστική δραστηριότητα ουσιαστικά ανεστάλη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα τουριστικά λεωφορεία παρέμειναν ακινητοποιημένα, χωρίς τουριστικό έργο και χωρίς τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά.



Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί, προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για την αναστολή της ισχύος του ορίου ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων που βρίσκονταν τότε κοντά στη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου.

Η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία και δικαιολογημένη. Ωστόσο, στην πράξη δημιούργησε μια διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ των τουριστικών λεωφορείων.



Τα λεωφορεία που εκείνη την περίοδο βρίσκονταν στο όριο ηλικίας απέκτησαν τη δυνατότητα να παραμείνουν σε κυκλοφορία για το χρονικό διάστημα που προβλεπόταν από τις έκτακτες ρυθμίσεις.

Αντίθετα, τα λεωφορεία που δεν είχαν τότε συμπληρώσει το όριο ηλικίας δεν έλαβαν αντίστοιχη αντιστάθμιση, παρότι και αυτά παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τουριστικό έργο και χωρίς έσοδα. Η πραγματικότητα είναι ότι όλατα τουριστικά λεωφορεία επηρεάστηκαν από την πανδημία. Δεν σταμάτησαν να εργάζονται μόνο εκείνα που βρίσκονταν κοντά στο όριο ηλικίας.

Σταμάτησε συνολικά η τουριστική δραστηριότητα και, μαζί της, η δυνατότητα αξιοποίησης του στόλου.



Αξίζει να επισημανθεί ότι το ζήτημα αυτό δεν τίθεται για πρώτη φορά από τον Σύνδεσμό μας. Ήδη από την περίοδο της πανδημίας, όταν οι επιχειρήσεις του κλάδου είχαν ουσιαστικά μηδενικό μεταφορικό έργο, ο Σύνδεσμος είχε θέσει προς την Πολιτεία την ανάγκη παράτασης του ορίου ηλικίας των τουριστικών



λεωφορείων, επισημαίνοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί.

Το ίδιο ζήτημα επανήλθε και μετά την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς ήταν πλέον εμφανές ότι οι επιχειρήσεις είχαν χάσει σημαντικό χρόνο λειτουργίας και απόσβεσης των οχημάτων τους. Παρά τις παρεμβάσεις αυτές, δεν δόθηκε μέχρι σήμερα μια οριζόντια λύση που να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο το σύνολο των τουριστικών λεωφορείων που επηρεάστηκαν από την πανδημία.



Για τον λόγο αυτό επανερχόμαστε σήμερα στο συγκεκριμένο αίτημα, θεωρώντας ότι η ανάγκη αποκατάστασης της συγκεκριμένης αδικίας παραμένει και γίνεται ακόμη πιο επιτακτική υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.



Για τον λόγο αυτό, ζητούμε την οριζόντια διετή παράταση του ορίου ηλικίας για όλα τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ.



Δεν πρόκειται για αίτημα προνομιακής μεταχείρισης. Πρόκειται για την αποκατάσταση μιας ανισότητας που δημιουργήθηκε από τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας.

Η περίοδος κατά την οποία τα λεωφορεία παρέμειναν ακινητοποιημένα δεν ήταν επιλογή των επιχειρήσεων. Ήταν αποτέλεσμα μιας πρωτοφανούς κρίσης, η οποία επηρέασε το σύνολο του τουριστικού κλάδου.



Σήμερα, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, η διετής παράταση θα δώσει στις επιχειρήσεις του κλάδου τον απαραίτητο χρόνο για να προγραμματίσουν την ανανέωση του στόλου τους χωρίς να οδηγούνται σε άμεσες και ιδιαίτερα υψηλές επενδύσεις.

Παράλληλα, θα συμβάλει στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του τουριστικού κλάδου, ο οποίος



αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της Κρήτης και της χώρας.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε από τα συναρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν άμεσα το αίτημά μας και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση διετούς οριζόντιας παράτασης του ισχύοντος ορίου ηλικίας όλων των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ.

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα δίκαιο και αναγκαίο μέτρο, το οποίο θα αποκαταστήσει την ανισότητα που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και παράλληλα θα δώσει μια ουσιαστική ανάσα στις επιχειρήσεις του κλάδου.



Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά την άμεση εξέταση του αιτήματος και την έναρξη διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση και νομοθέτηση της κατάλληλης λύσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τραγικός θάνατος για γυναίκα στον ΒΟΑΚ

Κρήτη: Στη φυλακή ο 22χρονος για τις ζωοκλοπές - Ελεύθεροι οι άλλοι τέσσερις

Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ – Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός