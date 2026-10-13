Ιωαννίδης για Βουλγαράκη: «Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον»

Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε στην εκπομπή «All In» στον ΣΚΑΪ και αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Ελένη Βουλγαράκη.

«Είναι ωραία η Λισαβόνα είναι ωραία. Είναι σημαντικό ότι έχουμε ο ένας τον άλλον, τον Βάγια και τα λοιπά. Είχα και την Ελένη συνέχεια μαζί και η οικογένειά μου έρχεται συνέχεια. Γενικά είναι μοναχική η ζωή μας, οπότε αυτό σε κάνει και λίγο πιο ώριμο νομίζω.

Παίζει ρόλο το να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου, να γυρνάς σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θες να βρίσκεσαι στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Ήξερε κι εκείνη ότι, όταν εγώ κάνω το βήμα, θα πρέπει να είναι δίπλα μου, γιατί είμαστε και ένα ζευγάρι που δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον, δεν μας αρέσει αυτό. Οπότε όσο περισσότερο ήμασταν μαζί, τόσο το καλύτερο για μας.

Έχει βρει τις δουλειές που θέλει να κάνει ούτως ή άλλως, γιατί είναι και μια γυναίκα που θέλει να δουλεύει και της αρέσει και το θαυμάζω αυτό, οπότε έχει συνδυάσει τα πάντα σωστά και το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Είναι μια γυναίκα πολύ δημιουργική και είμαι χαρούμενος για αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

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