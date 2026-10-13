Εντοπίστηκε το μικρόβιο της χολέρας σε δείγματα νερού ποταμού- Ποιες περιοχές αφορά

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Τα αποτελέσματα της έρευνας του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) προκαλούν ανησυχία για τη ποιότητα του νερού στον Ασωπό ποταμό.

Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του, σε πέντε από τα δώδεκα σημεία όπου έγιναν δειγματοληψίες εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Vibrio, που μπορούν να προκαλέσουν χολέρα.

Σύμφωνα με το reader.gr, τα σημεία που βρέθηκαν θετικά στη δειγματοληψία βρίσκονται στα Οινόφυτα, στο Συκάμινο, στον Ωρωπό και στην εκβολή του ποταμού.

Συναγερμό έχει σημάνει το ΠΑΚΟΕ και απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να προχωρήσουν σε νέους ελέγχους, να εξετάσουν πιθανές διαρροές λυμάτων και να λάβουν μέτρα για τη προστασία της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα το ΠΑΚΟΕ αναφέρει χαρακτηριστικά με ανακοίνωσή του:

«Απομόνωση δυνητικά παθογόνων ειδών Vibrio από τα ύδατα του Ασωπού ποταμού: Εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Η παρουσία και η αφθονία των βακτηρίων του γένους Vibrio (Δονάκια) —οργανισμών με τεράστιο οικολογικό και βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον, αλλά και σημαντικών παθογόνων για τον άνθρωπο— στον επιβαρυμένο υδάτινο ορίζοντα του Ασωπού ποταμού επηρεάζονται άμεσα από ένα πλέγμα φυσικοχημικών και ανθρωπογενών περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Ο Ασωπός αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα λόγω της έντονης βιομηχανικής ρύπανσης (κυρίως με βαρέα μέταλλα όπως το εξασθενές χρώμιο) και των αγροτικών απορροών, γεγονός που διαφοροποιεί τη συμπεριφορά των μικροβιακών κοινοτήτων σε σχέση με λιγότερο επιβαρυμένα υδάτινα σώματα».

*Φωτογραφία: TΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

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