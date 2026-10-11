Το σπίτι αλλάζει εποχή: Οι έξυπνες συσκευές μαθαίνουν τις συνήθειές μας

Η καθημερινότητα μέσα στο σπίτι αλλάζει σταδιακά, καθώς οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στις οικιακές συσκευές όχι μόνο να συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στις συνήθειες των ανθρώπων. Από τον φωτισμό και τη θέρμανση μέχρι την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη φροντίδα ηλικιωμένων, το λεγόμενο «έξυπνο σπίτι» αποκτά νέες δυνατότητες, με στόχο την απλούστευση της καθημερινότητας.

Η έκταση που αποκτά η διασύνδεση συσκευών αποτυπώνεται και στα διεθνή στοιχεία. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IoT Analytics, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) εκτιμάται ότι έφθασε τα 21,1 δισεκατομμύρια παγκοσμίως στο τέλος του 2025, ενώ προβλέπεται να αγγίξει τα 39 δισεκατομμύρια έως το 2030. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συσκευές και συστήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους, από οικιακές εφαρμογές έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χωρίς να υπολογίζονται τα κινητά τηλέφωνα και οι προσωπικοί υπολογιστές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλατφόρμα SmartThings της Samsung αριθμεί πλέον 470 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και υποστηρίζει περισσότερες από 430 πιστοποιημένες συνεργαζόμενες μάρκες παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία τον Οκτώβριο του 2026. Με τη νεότερη αναβάθμιση της πλατφόρμας και την εισαγωγή του SmartThings Now, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις για τη διαχείριση των συνδεδεμένων συσκευών τους, να ενεργοποιούν τον φωτισμό πριν φτάσουν στο σπίτι, να δημιουργούν αυτοματοποιημένες καθημερινές λειτουργίες και να αξιοποιούν δυνατότητες υποστήριξης ηλικιωμένων μελών της οικογένειας.

H βασική αλλαγή αφορά τη μετάβαση από τις συσκευές που περιμένουν μια εντολή για να λειτουργήσουν σε συστήματα που μπορούν να προτείνουν ενέργειες, αξιοποιώντας πληροφορίες για τις καθημερινές συνήθειες των χρηστών.

Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης πλησιάζει την κατοικία που έχει καταχωρίσει στην εφαρμογή, το σύστημα μπορεί να του προτείνει να ενεργοποιήσει τα φώτα πριν φτάσει. Στη συνέχεια, μπορεί να τον καθοδηγήσει στη δημιουργία μιας ρουτίνας, ώστε η ίδια ενέργεια να πραγματοποιείται αυτόματα στο μέλλον.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφαρμογές που συνδέονται με τη φροντίδα ηλικιωμένων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Samsung, εάν ένα μέλος της υπηρεσίας Family Care, όπως ένας ηλικιωμένος γονέας, δεν εμφανίζει δραστηριότητα στις συσκευές του για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εφαρμογή εμφανίζει στον φροντιστή σχετική ειδοποίηση, προσφέροντας τη δυνατότητα να ελέγξει αν είναι καλά ή να επικοινωνήσει μαζί του.

H αναβάθμιση επιτρέπει επίσης στην εφαρμογή να αναλύει τη δραστηριότητα της προηγούμενης εβδομάδας και να προτείνει αλλαγές στις αγαπημένες συσκευές, υπηρεσίες και ρουτίνες. Για παράδειγμα, καθώς μειώνεται η χρήση του κλιματιστικού τους ψυχρότερους μήνες, μπορεί να προτείνει την αφαίρεσή του από τις αγαπημένες επιλογές.

Μια ακόμη εξέλιξη είναι η δυνατότητα τοπικού ελέγχου συμβατών συσκευών, ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Όταν το κινητό τηλέφωνο και ο κατάλληλος κόμβος SmartThings βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, οι εντολές μπορούν να μεταφέρονται απευθείας, χωρίς να περνούν από το cloud. Σύμφωνα με δοκιμές της Samsung, ο χρόνος απόκρισης μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 30%.

Παράλληλα, η υποστήριξη του προτύπου Matter 1.6 επεκτείνει τις δυνατότητες συνδεσιμότητας σε νέες κατηγορίες συσκευών, όπως μετρητές ενέργειας, συστήματα κλεισίματος θυρών και πυλών, συστήματα άρδευσης και αισθητήρες εδάφους.

Η εξέλιξη των τεχνολογιών αυτών αποτυπώνει τη σταδιακή μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο οικιακής διαχείρισης, όπου οι συνδεδεμένες συσκευές δεν περιορίζονται στην εκτέλεση μεμονωμένων εντολών, αλλά μπορούν να συνεργάζονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της καθημερινότητας.

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