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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λιομάζωμα: Η τεχνολογία αλλάζει τα δεδομένα...

λιομάζωμα
clock 15:43 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στα λιοστάσια έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται οι παραγωγοί, καθώς άρχισε η φετινή συγκομιδή της ελιάς για την παραγωγή αγουρέλαιου. Η διαδικασία σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου, με τους παραγωγούς να δίνουν και φέτος τη μάχη για μια καλή ποιότητα και απόδοση του καρπού.

Η παραδοσιακή εικόνα της συγκομιδής παραμένει ζωντανή, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το μάζεμα. Τα σύγχρονα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν πλέον πολλοί παραγωγοί έχουν περιορίσει σημαντικά τον χρόνο και την απαιτούμενη χειρωνακτική εργασία, επιτρέποντας ακόμη και τη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων ελαιοκάρπου μέσα σε μία ημέρα.

Έτσι, από τα πρώτα κιόλας ελαιόφυλλα που πέφτουν στα δίχτυα, ξεκινά και φέτος η προσπάθεια για το αγουρέλαιο της νέας σοδειάς.

Δείτε το βίντεο:

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