Το τέλος των καλωδίων; Νέα τεχνολογία φορτίζει ασύρματα τα οχήματα με απόδοση άνω του 98%

Επιστήμονες από κινεζικούς και βρετανικούς ερευνητικούς φορείς έχουν αναπτύξει ένα ασύρματο σύστημα φόρτισης για τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEVs) με το λειτουργικό ποσοστό φόρτισης να είναι μεγαλύτερο από 98%.

Το σύστημα μπορεί να υποστηρίζει χρήση μεγάλης κλίμακας από οχήματα αυτόνομης οδήγησης και έχει δυναμική χρήσης σε τομείς, όπως, το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα ρομπότ βιομηχανικής χρήσης, αλλά και τα αεροσκάφη χαμηλού ύψους.

Μία πλήρως αυτοματοποιημένη λύση φόρτισης που δεν απαιτεί χειροκίνητη παρέμβαση, φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο για το εμπορικό ντεμπούτο των οχημάτων αυτόνομης οδήγησης, καθώς η επαγωγική ασύρματη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος θα διευκολύνει την χρήση των οχημάτων αυτού του τύπου.

Ωστόσο, οι ενεργειακές λύσεις που αποτελούνται από έναν μαγνητικό πυρήνα που είναι κατασκευασμένος από κεραμικό υλικό (φερρίτη) και περιέχει οξείδια σιδήρου, αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην αποτελεσματική λειτουργία τους, στην πυκνότητα της ενεργειακής ισχύος, αλλά και στη σταθερότητα του θερμικού φορτίου, ενώ ο υψηλός βαθμός λειτουργικότητας θεωρείται ένα σημαντικό ορόσημο στην ασύρματη τεχνολογία φόρτισης.

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