ΠΕΜ.08 Οκτ 2026 14:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος των καλωδίων; Νέα τεχνολογία φορτίζει ασύρματα τα οχήματα με απόδοση άνω του 98%

ηλεκτρικά οχηματα
clock 12:42 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Επιστήμονες από κινεζικούς και βρετανικούς ερευνητικούς φορείς έχουν αναπτύξει ένα ασύρματο σύστημα φόρτισης για τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEVs) με το λειτουργικό ποσοστό φόρτισης να είναι μεγαλύτερο από 98%.

Το σύστημα μπορεί να υποστηρίζει χρήση μεγάλης κλίμακας από οχήματα αυτόνομης οδήγησης και έχει δυναμική χρήσης σε τομείς, όπως, το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα ρομπότ βιομηχανικής χρήσης, αλλά και τα αεροσκάφη χαμηλού ύψους.

Μία πλήρως αυτοματοποιημένη λύση φόρτισης που δεν απαιτεί χειροκίνητη παρέμβαση, φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο για το εμπορικό ντεμπούτο των οχημάτων αυτόνομης οδήγησης, καθώς η επαγωγική ασύρματη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος θα διευκολύνει την χρήση των οχημάτων αυτού του τύπου.

Ωστόσο, οι ενεργειακές λύσεις που αποτελούνται από έναν μαγνητικό πυρήνα που είναι κατασκευασμένος από κεραμικό υλικό (φερρίτη) και περιέχει οξείδια σιδήρου, αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην αποτελεσματική λειτουργία τους, στην πυκνότητα της ενεργειακής ισχύος, αλλά και στη σταθερότητα του θερμικού φορτίου, ενώ ο υψηλός βαθμός λειτουργικότητας θεωρείται ένα σημαντικό ορόσημο στην ασύρματη τεχνολογία φόρτισης.

Διαβάστε επίσης 

Η NASA μελετά ένα τεράστιο υπόγειο σπήλαιο στη Σελήνη (βίντεο)

Οι έμφυλες προκαταλήψεις στον χώρο εργασίας μπορεί να μεταφέρονται και στην Tεχνητή Nοημοσύνη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κινα Ασυρματα Φόρτιση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis