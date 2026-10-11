Καμπούρης: «Φορτώνει» την απάτη κατά του ΕΦΚΑ στους λογιστές - Τι λένε οι ίδιοι

Μαραθώνια είναι η ανακριτική διαδικασία στην Ευελπίδων για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενους τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του, λογιστές και συνολικά 11 άτομα που εμπλέκονται. Οι κατηγορούμενοι καταθέτουν από το πρωί της Κυριακής (11/10). Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου τρεις ώρες, ενώ η σύζυγος του για λίγο παραπάνω από μια ώρα.

Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κ. Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται για εικονικές εταιρίες και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει απάτη αλλά μόνο οφειλή στον ΕΦΚΑ, «δείχνοντας» προς την κατεύθυνση των κατηγορουμένων λογιστών.

«Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο. (...)







Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη τών ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους.







Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω» υποστήριξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού.

Παράλληλα, η σύζυγος του κατηγορούμενου φέρεται να πρόσθεσε: «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Οι λογιστές... καρφώνουν τον Καμπούρη

Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορούμενοι λογιστές, οι οποίοι απολογήθηκαν πρώτοι, «έριξαν» τα βέλη τους προς την κατεύθυνση του Φίλιππου Καμπούρη, αναφέροντας πως οι ίδιοι έκαναν τη δουλειά τους:

«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει.







Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών.

Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε τις λογιστικές υποθέσεις του νέου λογιστού και εγώ με email που επάγομαι και προσκομίζω, επέστρεψα στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, όλους τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών που είχα την επίβλεψη τους, δεδομένου ότι δεν πλήρωνε το μηναίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων των εταιρειών αυτών ανερχόμενο συνολικά σε 1.350 ευρώ.

Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;» φέρεται να υποστηρίζει ο ένας εκ των τριών λογιστών.

Ο έτερος κατηγορούμενος λογιστής φέρεται να υποστηρίζει: «Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να ''απειλήσουμε'' ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».

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