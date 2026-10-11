Με «30άρη» Μοντέρο, ο Ολυμπιακός 99-83 τον Κολοσσό -Τα αποτελέσματα

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Με τον Γιαν Μοντέρο κορυφαίο του ματς, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 99-83 του ανταγωνιστικού Κολοσσού Ρόδου και πέτυχε την δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στην εφετινή Greek Basketball League.

Οι δύο «μονομάχοι» ήταν πολύ εύστοχοι στην αρχή του αγώνα καθώς ευστόχησαν σε τρία τρίποντα έκαστη και το σκορ διαμορφώθηκε σε 9-9. Στην συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» βελτιώθηκαν στην αμυντική λειτουργία και προηγήθηκαν στο πέμπτο λεπτό με 18-12, ενώ η πρώτη περίοδος, ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 27-22 και τους φιλοξενούμενους να έχουν ευστοχήσει σε έξι τρίποντα!

Στην δεύτερη περίοδο ο Τζορτζ Πάππας πέτυχε δύο διαδοχικά τρίποντα και διαμόρφωσε το 39-31 στο 14ο λεπτό, ενώ στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι απέκτησαν διαφορά επτά πόντων (54-41).

Ο Κολοσσός μείωσε σε 56-44 στο 25`, αλλά ο Ολυμπιακός έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενος με 77-67, ενώ στην τελευταία περίοδο και παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων (σ.σ. μείωσαν 85-80 στο 36ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαντο προβάδισμα τους και έκλεισαν το ματς στο 99-83.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Χατζημπαλίδης, Νικολαΐδης

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 54-41, 77-67, 99-83

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ (3 ασίστ), Πάπας 6 (2/3 τρίποντα), Μοντέρο 30 (4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Παπανικολάου 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Βεζένκοβ 16 (3/4 δίποντα. 1/2 τρίποντα), Εντζάι 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 10 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Μιλουτίνοβ 4 (10 ριμπάουντ), Χολ 5 (2 ριμπάουντ), Φουρνιέ 14 (4/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Λυκογιάννης): Γουίλις 13 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καράμπελας 5, Μάνιον 6 (3 ριμπάουντ), Τσιακμάς 8 (1/1 δίποντο, 2/6 τρίποιντα), Άπσον 3 (4 ριμπάουντ), Ευσταθιάδης, Καλαϊτζάκης 5 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χρηστίδης 2, Καμπερίδης, Χάρις 8 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές), Μπάρνετ 11 (1/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κρούζερ 10 (2/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Περιστέρι – Ηρακλής 91-89 (παρ.)



Μαρούσι – Μύκονος 79-82



ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας 86-73



Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων 85-74



Άρης – ΑΕΚ 88-58



Προμηθέας- Παναθηναϊκός 59-84

Ολυμπιακός-Κολοσσός 99-83

Βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Καρδίτσα 2-0 4



ΠΑΟΚ 2-0 4



Περιστέρι 2-0 4



Άρης 1-1 3



ΑΕΚ 1-1 3



Μύκονος 1-1 3

Κολοσσός 1-1 3



Παναθηναϊκός 2-0 2

Ολυμπιακός 2-0 2



Δόξα Λευκάδας 0-2 2



Προμηθέας 0-2 2



Βίκος 0-2 2



Ηρακλής 0-2 2



Μαρούσι 0-2 2

*Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν με -2β. λόγω τιμωρίας από την περσινή αγωνιστική περίοδο.