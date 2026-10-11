Τραμπ: Ανακοίνωσε "ενεργειακή εκεχειρία" μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

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«Ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι Ρωσία και Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία.

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια αν η Μόσχα παύσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Ο ελιγμός Ζελένσκι για τις εκλογές

Μετά την δριμεία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχειρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη διατυπώσει την συγκεκριμένη πρόταση προς την αμερικανική αντιπροσωπεία. «Εάν η αμερικανική πλευρά επιθυμεί πραγματικά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, θα πρέπει πρώτα να ζητήσει από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει σε μια πλήρη εκεχειρία δύο μηνών», ανέφερε.

Μετά τις αντιδράσεις του Ζελένσκι στο ενεργειακό deal ΗΠΑ – Ρωσίας, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε: «Είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει έναν νέο Πρόεδρο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Καλά θα κάνει να σταματήσει που να πάρει ο διάολος».

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για το ντίζελ

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού diesel στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, με άμεση ισχύ, η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στον Νοέμβριο, θα παράσχει ακόμα 500.000.

Συνολικά, το ενεργειακό deal, προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία, πάνω από 4 εκατ. τόνων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε, επίσης, πτώση στις τιμές καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα ενόψει και τον κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

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