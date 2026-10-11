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Μαρία Ηλιάκη: "Η εγκυμοσύνη στα 43 μπορεί να είναι απλά υπέροχη"

ηλιακη
clock 18:00 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Ηλιάκη  μίλησε με ειλικρίνεια για την εμπειρία της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας τις όμορφες στιγμές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Παράλληλα, θυμήθηκε τη δύσκολη περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω υπερέμεσης, αποκαλύπτοντας πως οι νοσηλεύτριες την καθησύχαζαν λέγοντάς της ότι σύντομα θα ξεχνούσε όσα περνούσε.

«Οι ορμόνες σε ομορφαίνουν επικίνδυνα. Το να έχεις σύζυγο γυναικολόγο είναι όντως μεγάλο αβαντάζ. Πόσο πολύτιμος είναι ο ένας καφέ (decaf) που με άφηναν να πιώ την ημέρα. Τις τελευταίες μέρες μόνο ζεσταίνεσαι, διψάς και δεν κοιμάσαι. Όταν νοσηλεύτηκα με υπερέμεση οι νοσηλεύτριες μου έλεγαν πως σε λίγο καιρό δεν θα το θυμάμαι και είχαν δίκιο. Η εγκυμοσύνη στα 43 μπορεί να είναι απλά υπέροχη. Πριν μπεις στην αίθουσα του τοκετού, αποχαιρέτα την ζωή που ήξερες», έγραψε χαρακτηριστικά 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη maria Iliaki (@marakiiliaki)

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