Παππά: "Έχω διαβάσει πράγματα για εμένα και έχω σκεφτεί «ενδιαφέρουσα ζωή έχει αυτή η κοπέλα»"

Η Δανάη Παππά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Hello» και αναφέρθηκε στα κατά καιρούς δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή και προσπάθησε να εξηγήσει τη στάση της.

Έχετε βρεθεί στο επίκεντρο μιας δημοσιότητας που θεωρήσατε άδικη; Και πως το διαχειριστήκατε;

Ναι, έχει συμβεί. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου που μπορεί να αφηγηθεί κάποιος άλλος χωρίς εσύ να έχεις συμμετάσχει καθόλου στην αφήγηση. Είναι λίγο σαν να βλέπεις μια ταινία για τη ζωή σου και αναρωτιέσαι ποιος έγραψε το σενάριο και γιατί δεν σε πήραν ούτε για βοηθητικό ηθοποιό. Στην αρχή με επηρέαζε περισσότερο.

Ήθελα να διορθώσω τα πάντα, να εξηγήσω, να πω “μα, δεν έγινε έτσι”. Με τον καιρό κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται να απαντάς σε κάθε θόρυβο. Αν προσπαθείς να αποκαθιστάς κάθε ανακρίβεια, στο τέλος ζεις μέσα σε μια μόνιμη συνέντευξη τύπου.

Εκείνοι που με γνωρίζουν, ξέρουν ποια είμαι κι αυτό έχει μεγαλύτερη αξία για μένα. Αν όμως κάτι ξεπεράσει ένα όριο και βλάψει εμένα ή ανθρώπους γύρω μου, τότε θεωρώ απόλυτα θεμιτό να τοποθετηθώ.

Έχουν γραφτεί ανακρίβειες για σας;

Φυσικά. Αν είσαι αρκετά χρόνια σ’ αυτή τη δουλειά και δεν έχει γραφτεί καμιά ανακρίβεια για σένα, μάλλον δεν έχεις δώσει αρκετό υλικό ή δεν σε έχουν προσέξει ακόμη. Έχω διαβάσει πράγματα για τον εαυτό μου και έχω σκεφτεί: “Ενδιαφέρουσα ζωή έχει αυτή η κοπέλα, κρίμα που δεν την ξέρω”.

Δεν το αντιμετωπίζω πια δραματικά. Άλλο μια αθώα ανακρίβεια και άλλο κάτι που θίγει εσένα ή ανθρώπους γύρω σου. Το πρώτο το αφήνεις να περάσει, το δεύτερο χρειάζεται όρια. Δεν μπορείς να ελέγξεις κάθε τίτλο, μπορείς όμως να ελέγξεις το πόσο χώρο θα του δώσεις μέσα σου.

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