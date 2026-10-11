Άγριος ξυλοδαρμός στο Βόλο: Δέκα νεαροί σταμάτησαν ταξί, έβγαλαν έξω επιβάτες και τους ξυλοκόπησαν

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην παραλία του Βόλου τα ξημερώματα, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών ατόμων φέρεται να σταμάτησε ταξί που κινούνταν στην περιοχή, να εξανάγκασε τους επιβάτες του να βγουν από το όχημα και να τους επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που καταγράφει το THENEWSPAPER, οι νεαροί περικύκλωσαν το ταξί και, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, επιτέθηκαν στους επιβάτες με καταγωγή από τη Σκόπελο, χτυπώντας τους επανειλημμένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ώρες πριν είχαν διαπληκτιστεί σε νυχτερινό κέντρο.

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Η επίθεση σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αργοναυτών και Κοραή και φέρεται να ήταν ιδιαίτερα βίαιη, καθώς κλήθηκε ασθενοφόρο για να μεταφέρει τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο περιστατικό ενεπλάκη και το Λιμενικό σώμα, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση, καθώς και την ταυτότητα των νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

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