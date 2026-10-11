Μεσαρά: Οι κάμερες... τσάκωσαν τους δράστες της θρασύτατης διάρρηξης

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Στόχος διάρρηξης έγινε μια αγροτική οικογένεια στο Μορόνι του Δήμου Φαιστού, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε αποθήκη που βρίσκεται στον πίσω χώρο της κατοικίας της και αφαίρεσαν εξαρτήματα τρακτέρ μεγάλης αξίας.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται τις συνθήκες της νύχτας για να προσεγγίσουν τον χώρο και να αφαιρέσουν τα αντικείμενα που έβαλαν στο στόχαστρό τους.

Η αποθήκη βρίσκεται μέσα στο χωριό, στην περιοχή της Μεσαράς και ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα.

Η αξία των εξαρτημάτων που αφαιρέθηκαν είναι σημαντική, ενώ η κλοπή προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση σε μια οικογένεια που στηρίζει την καθημερινότητά της στην αγροτική εργασία.

Ωστόσο, οι κινήσεις των δραστών φέρεται να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας που διαθέτουν δυνατότητα νυχτερινής λήψης υψηλής ευκρίνειας.

Το συγκεκριμένο υλικό εκτιμάται ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την αναγνώριση των εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

(Με πληροφορίες από "Δια-sos-τε τη Μεσαρά)

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