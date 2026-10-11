"Οι Γερμανοί ξανάρχονται": 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από το ναζιστικό ζυγό

Στις 12 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνονται 82 χρόνια από την ημέρα που η Αθήνα απελευθερώθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1944.

Με αφορμή την ιστορική αυτή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα εξέδωσε ανακοίνωση, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη συνέχιση του αγώνα για δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση:

«...Βρήκαμε τους δρόμους σκεπασμένους από μιαν ανθρώπινη πλημμύρα, έτσι που το αυτοκίνητό μας δεν μπορούσε ν΄ ανοίγει, παρά με δυσκολία, το δρόμο του. Ποτέ δεν είδα ανθρώπους κυριαρχημένους από τέτοια χαρά και τέτοιο ενθουσιασμό». (Ρόλαντ Χάμπε, πράκτορας της γερμανικής αντικατασκοπείας στην κατεχόμενη Ελλάδα).

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 1944 η Αθήνα λυτρώθηκε από το ναζιστικό εφιάλτη. Μετά από 1264 εφιαλτικές ημέρες βάρβαρης Κατοχής αλλά και μεγαλειώδους Εθνικής Αντίστασης, ο λαός της Αθήνας υποδέχθηκε την ελευθερία του με μια πρωτόγνωρη έκρηξη χαράς και δίκαιης υπερηφάνειας για τους σκληρούς αγώνες και τις θυσίες του. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η Εθνική μας Αντίσταση, με πρωταγωνιστή το ΕΑΜ και τη συμβολή όλων των αντιστασιακών οργανώσεων, είχε μνημειώδη επιτεύγματα που δικαίως θέτουν τον Ελληνικό Λαό στην πρωτοπορία της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ξημερώματα της 13ης Οκτωβρίου 1944 ο ΕΛΑΣ με τη Μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι έσωσε το λεκανοπέδιο Αττικής από το χάος, που ήθελαν να το βυθίσουν οι αποχωρούντες Γερμανοί στο πλαίσιο της ναζιστικής πολιτικής «καμένης γης».

Όμως, ογδόντα δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, η καθοριστική συμβολή της Ελλάδας στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών δεν έχει ακόμη εμπράκτως αναγνωριστεί, δεδομένου ότι η Γερμανία, παραβιάζοντας ακόμη και την ίδια της την υπογραφή στη Συνθήκη του Λονδίνου του 1953, αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα για τα αποτρόπαια εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας στην Ελλάδα: το λιμό της Κατοχής, τις σφαγές αμάχων και τα Ολοκαυτώματα, την εξολόθρευση της Εβραϊκής κοινότητας, τη μεθοδική λεηλασία του πλούτου, την αρπαγή των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών της πατρίδας μας, την καταστροφή των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, την καταναγκαστική εργασία και κάθε είδους δοκιμασία στην οποία υπέβαλαν τον Ελληνικό Λαό. Επιπλέον, το Βερολίνο επιχειρεί να πλαστογραφήσει την Ιστορία και να υπονομεύσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Πριν λίγους μήνες, μάλιστα, το γερμανικό κράτος επιχείρησε ανενδοίαστα να οργανώσει μία εκδήλωση για τις εμβληματικές φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 πατριωτών κομμουνιστών της Καισαριανής με στόχο να θέσει υπό τον έλεγχό του την ιστορική μνήμη της Εθνικής μας Αντίστασης. Ευτυχώς η κατάπτυστη αυτή εκδήλωση τελικά ακυρώθηκε από τους ίδιους τους διοργανωτές της μετά τις εύλογες αντιδράσεις του Εθνικού Συμβουλίου, Αντιστασιακών Οργανώσεων και πολιτών.

Τώρα, οι Γερμανοί ξανάρχονται! Και επιχειρούν να «γιορτάσουν» με το δικό τους τρόπο την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής, γεγονός που συνιστά ωμή πρόκληση δεδομένου ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν έχει αναλάβει ακόμη την ευθύνη για τα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα. Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς στην αφίσα του Συνεδρίου που οργανώνουν κυριαρχεί η πιο προπαγανδιστική γερμανική φωτογραφία της Κατοχής! Η περιβόητη αυτή φωτογραφία αναπαριστά μία τεράστια πολεμική σημαία της Βέρμαχτ να δεσπόζει στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Είναι, δε, τόσο μεγάλο το μέγεθος αυτής της σημαίας στην κατάπτυστη αφίσα των διοργανωτών, που μπροστά της ο Παρθενώνας, το σύμβολο του κλασικού πολιτισμού και της δημοκρατίας φαντάζει μικρός και ασήμαντος!..

Δυστυχώς όμως, η ύβρις δεν σταματά στην αφίσα.

Στο Συνέδριο δεσπόζει η εισήγηση ενός νέου Γερμανού ιστορικού, που συστηματικά λειτουργεί ως εγκάθετος του Βερολίνου στην Ελλάδα, η οποία φέρει τον τίτλο: «“I wish I had been there when the flag was raised on the Acropolis”. Horizons of Imagination and Reality of the German Occupation of Greece (1941-1944/45)», δηλαδή «“Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη”. Ορίζοντες της φαντασίας και πραγματικότητα της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα (1941-1944/45).»! Ένας τίτλος εισήγησης, στην καλύτερη περίπτωση αμφίσημος, που σε συνδυασμό με την προπαγανδιστική ναζιστική αφίσα, παραπέμπει σε κρυφό θαυμασμό της ναζιστικής κυριαρχίας… Εμείς ως Έλληνες δημοκράτες, όπως και κάθε δημοκράτης και αντιφασίστας, θα ευχόμασταν να ήμαστε εκεί, στην Ακρόπολη, στις 30 Μαΐου 1941 όταν οι Μανώλης Γλέζος και Λάκης Σάντας κατέβασαν και κουρέλιασαν τη σβάστικα που μόλυνε τον Ιερό Βράχο. Μία από τις πιο εμβληματικές αντιστασιακές ενέργειες στην κατεχόμενη Ευρώπη, που ανύψωσε το φρόνημα των σκλαβωμένων λαών και συνέβαλε καταλυτικά στην ανάπτυξη του ρωμαλέου κινήματος της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Αντίστασης.

Επιπλέον, είναι τεκμηριωμένος ιστορικά ο ρόλος πολλών μελών του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου που εμφανίστηκαν αρχικά στην προπολεμική Ελλάδα ως αρχαιολόγοι και επανεμφανίστηκαν στην Κατοχή με τη στολή Γερμανού Αξιωματικού της Βέρμαχτ. Είναι σε όλους γνωστή η συστηματική αρπαγή αρχαιοτήτων από τους κατακτητές, με πρωταίτιο το Γ’ Ράιχ, όπως και οι παράνομες ανασκαφές σε ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους της Γερμανικής «Στρατιωτικής Υπηρεσίας Προστασίας των Μνημείων της Τέχνης», της «Ερευνητικής Εταιρείας» του Χίμλερ και του «Ειδικού Σώματος» του Ρόζενμπεργκ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες των Ελλήνων αρχαιολόγων. Θα αναμέναμε, συνεπώς, από τα σημερινά μέλη του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου να αποδομήσουν ξεκάθαρα τις παραπάνω εγκληματικές ναζιστικές πρακτικές και όχι να τις συζητούν δήθεν «ουδέτερα». Εκτός αν ανομολόγητος στόχος τους είναι το ξέπλυμα της ναζιστικής Γερμανίας για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Τέλος, η έκθεση που εγκαινιάζεται ανήμερα της επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από το ναζιστικό ζυγό, που αποτελεί, όπως δηλώνουν οι οργανωτές, «καρπό της συνεργασίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών (DAI Αθηνών)» φέρει τον σκανδαλώδη τίτλο: «Διαιρεμένο παρελθόν. Ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς». Δηλαδή η βάρβαρη ναζιστική και φασιστική Κατοχή, που αποδεκάτισε τον ελληνικό πληθυσμό και κατέστρεψε τη χώρα μας, υπονομεύοντας το μέλλον πολλών γενεών, μετατρέπεται από τους οργανωτές σήμερα σε απλή ελληνογερμανική «διαίρεση»! Τα λόγια περιττεύουν!..

Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας να σεβαστεί την Ιστορία αυτού του τόπου και να αποσύρει άμεσα την αιγίδα του και κάθε υποστήριξη από τις επαίσχυντες αυτές εκδηλώσεις. Και να ζητήσει άμεσα τον επαναπατρισμό του συνόλου των αρπαγέντων από τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία ελληνικών αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών.

Η Ελληνική Δημοκρατία, καλείται να υλοποιήσει, χωρίς άλλη αναβολή, την ιστορική απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019 προχωρώντας στη σθεναρή και συστηματική διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Οι πρόσφατες, θετικές

δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, κατά τις εκδηλώσεις μνήμης των Ολοκαυτωμάτων της Βιάννου και των Λυγκιάδων, χρειάζεται να συνοδευθούν από ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών από την Ελληνική Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για κωλυσιεργία ή παιχνίδια εντυπώσεων με το ιερό ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών.

Σε αντίθεση με τους σιτιζόμενους από τα περιβόητα γερμανικά ταμεία, που πασχίζουν για την πλαστογράφηση της Ιστορίας και στηρίζουν τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, ο οποίος προμηνύει δεινά σε ολόκληρη την Ευρώπη, εμείς ως Έλληνες δημοκράτες, όπως και πολλοί δημοκράτες και αντιφασίστες από τη Γερμανία, κρατάμε ψηλά τη σημαία του αγώνα για Μνήμη, Αλήθεια και Δικαιοσύνη, για Ειρήνη και Δημοκρατία! ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ!

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