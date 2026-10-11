Φυλακές Αλικαρνασσού: Ασφυκτική η κατάσταση με 121 παραπάνω κρατούμενους

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Υπεράριθμοι κρατούμενοι φιλοξενούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού και Αγυιάς Χανίων, καθώς τα στοιχεία του Οκτωβρίου καταγράφουν πληρότητα που ξεπερνά αισθητά την προβλεπόμενη δυναμικότητα των δύο σωφρονιστικών καταστημάτων.

Στην Αλικαρνασσό βρίσκονται 331 κρατούμενοι, ενώ οι εγκαταστάσεις έχουν χωρητικότητα 210 ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει το όριο κατά 121 άτομα, με την πληρότητα να φτάνει το 157,62%.

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Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι φυλακές της Αγυιάς στα Χανιά, όπου κρατούνται 762 άτομα, ενώ η επίσημη χωρητικότητα ανέρχεται σε 600.

Η υπέρβαση φτάνει τους 162 κρατούμενους και η πληρότητα διαμορφώνεται στο 127%.

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