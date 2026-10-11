Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παρουσίασε ακυκλοφόρητο τραγούδι του 2001 που είχε γράψει με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

H Britney Spears παρουσίασε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που έγραψε με τον πρώην σύντροφό της Justin Timberlake. Η Αμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου μια νέα έκδοση του άλμπουμ της «Britney» με αφορμή την 25η επέτειο του.

Ενόψει της κυκλοφορίας του η τραγουδίστρια παρουσίασε το τραγούδι «She’ll Never Be Me» – το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά για το τρίτο άλμπουμ της με τον ίδιο τίτλο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε το τραγούδι με τρεις άλλους καλλιτέχνες συμπεριλαμβανομένου του τότε συντρόφου της, τραγουδστή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Το άλμπουμ «Britney» ακολούθησε την επιτυχία των δύο πρώτων της τραγουδίστριας …Baby One More Time και Oops!… I Did It Again.

Η άλλη συνεργασία της με τον Τίμπερλεϊκ – What It’s Like To Be Me – ήταν το τελευταίο κομμάτι δίσκου – το οποίο προτάθηκε για το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ στα βραβεία Grammy του 2003.

Διαβάστε επίσης

Παππά: "Έχω διαβάσει πράγματα για εμένα και έχω σκεφτεί «ενδιαφέρουσα ζωή έχει αυτή η κοπέλα»"

Μαρία Ηλιάκη: "Η εγκυμοσύνη στα 43 μπορεί να είναι απλά υπέροχη"