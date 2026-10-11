WNL: Ιστορική πρεμιέρα με νίκη για Πλατανιά

Η πρεμιέρα του Πλατανιά στη WNL συνδυάστηκε με ιστορική νίκη απέναντι στον Προμηθέα, με 60-47, στο κλειστό Σούδας.
Στο πρώτο της παιχνίδι σε εθνικές κατηγορίες η χανιώτικη ομάδα έδειξε την απαιτούμενη συγκέντρωση και με τη Φάρρου σε εξαιρετική μέρα (22 πόντους) έκανε ποδαρικό με νίκη.
Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο ο Πλατανιάς πήρε σημαντική διαφορά και τη διατήρησε ως το τέλος.
Διαιτητές: Τσικριτσάκη-Βάγιας
Δεκάλεπτα: 12-11, 31-17, 48-37, 60-47
Πλατανιάς (Βαμβακάς): Καλογρίδου 12 (1), Φάρρου 22, Καρδαμάη Ζ. 9 (1), Πρασιανάκη 6 (1), Φελούρη 5, Καρδαμάκη Ιωαν. 2, Γκανάτσιου 4, Πατρικάκη, Μπέλλα, Αποστολάκη, Αργυρίου, Πιπερίδου
Προμηθέας Π. (Σκάλτσας): Φασουλή 6, Συρμακέση 17 (2), Κατσαντώνη, Καραγιάννη 13 (2) , Δεληστάθη 2, Μιχαλοπούλου 4, Κακίου 2, Κοντογιωργάκη, Φασουλή 3, Παπαδοπούλου, Γούση, Παπαθανασίου
Η βαθμολογία
1) ΑΟΝ Αργυρούπολης 2 67-54
2) Πλατανιάς Χανίων 2 60-47
3) Κρόνος Γέρακα 2 67-56
4) Προφήτης Ηλίας 2 55-48
5) ΖΑΟΝ 2 59-55
6) Αγία Παρασκευή 1 55-59
7) Εύνικος 1 48-55
8) Ιπποκράτης Κω 1 56-67
9) Εσπερος Πάτρας 1 54-67
10) Προμηθέας Πάτρας 1 47-60