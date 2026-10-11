WNL: Ιστορική πρεμιέρα με νίκη για Πλατανιά

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Η πρεμιέρα του Πλατανιά στη WNL συνδυάστηκε με ιστορική νίκη απέναντι στον Προμηθέα, με 60-47, στο κλειστό Σούδας.

Στο πρώτο της παιχνίδι σε εθνικές κατηγορίες η χανιώτικη ομάδα έδειξε την απαιτούμενη συγκέντρωση και με τη Φάρρου σε εξαιρετική μέρα (22 πόντους) έκανε ποδαρικό με νίκη.

Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο ο Πλατανιάς πήρε σημαντική διαφορά και τη διατήρησε ως το τέλος.

Διαιτητές: Τσικριτσάκη-Βάγιας

Δεκάλεπτα: 12-11, 31-17, 48-37, 60-47

Πλατανιάς (Βαμβακάς): Καλογρίδου 12 (1), Φάρρου 22, Καρδαμάη Ζ. 9 (1), Πρασιανάκη 6 (1), Φελούρη 5, Καρδαμάκη Ιωαν. 2, Γκανάτσιου 4, Πατρικάκη, Μπέλλα, Αποστολάκη, Αργυρίου, Πιπερίδου

Προμηθέας Π. (Σκάλτσας): Φασουλή 6, Συρμακέση 17 (2), Κατσαντώνη, Καραγιάννη 13 (2) , Δεληστάθη 2, Μιχαλοπούλου 4, Κακίου 2, Κοντογιωργάκη, Φασουλή 3, Παπαδοπούλου, Γούση, Παπαθανασίου

Η βαθμολογία

1) ΑΟΝ Αργυρούπολης 2 67-54

2) Πλατανιάς Χανίων 2 60-47

3) Κρόνος Γέρακα 2 67-56

4) Προφήτης Ηλίας 2 55-48

5) ΖΑΟΝ 2 59-55

6) Αγία Παρασκευή 1 55-59

7) Εύνικος 1 48-55

8) Ιπποκράτης Κω 1 56-67

9) Εσπερος Πάτρας 1 54-67

10) Προμηθέας Πάτρας 1 47-60