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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

WNL: Ιστορική πρεμιέρα με νίκη για Πλατανιά

platanias
clock 21:23 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πρεμιέρα του Πλατανιά στη WNL συνδυάστηκε με ιστορική νίκη απέναντι στον Προμηθέα, με 60-47, στο κλειστό Σούδας.

Στο πρώτο της παιχνίδι σε εθνικές κατηγορίες η χανιώτικη ομάδα έδειξε την απαιτούμενη συγκέντρωση και με τη Φάρρου σε εξαιρετική μέρα (22 πόντους) έκανε ποδαρικό με νίκη.

Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο ο Πλατανιάς πήρε σημαντική διαφορά και τη διατήρησε ως το τέλος.

Διαιτητές: Τσικριτσάκη-Βάγιας

Δεκάλεπτα: 12-11, 31-17, 48-37, 60-47

Πλατανιάς (Βαμβακάς): Καλογρίδου 12 (1), Φάρρου 22, Καρδαμάη Ζ. 9 (1), Πρασιανάκη 6 (1), Φελούρη 5, Καρδαμάκη Ιωαν. 2, Γκανάτσιου 4, Πατρικάκη, Μπέλλα, Αποστολάκη, Αργυρίου, Πιπερίδου

Προμηθέας Π. (Σκάλτσας): Φασουλή 6, Συρμακέση 17 (2), Κατσαντώνη, Καραγιάννη 13 (2) , Δεληστάθη 2, Μιχαλοπούλου 4, Κακίου 2, Κοντογιωργάκη, Φασουλή 3, Παπαδοπούλου, Γούση, Παπαθανασίου

Η βαθμολογία

1) ΑΟΝ Αργυρούπολης  2             67-54    

2) Πλατανιάς Χανίων     2             60-47    

3) Κρόνος Γέρακα            2             67-56    

4) Προφήτης Ηλίας          2             55-48   

5) ΖΑΟΝ               2             59-55    

6) Αγία Παρασκευή        1             55-59    

7) Εύνικος           1             48-55   

8)  Ιπποκράτης Κω           1             56-67 

9) Εσπερος Πάτρας         1             54-67    

10) Προμηθέας Πάτρας 1             47-60    

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