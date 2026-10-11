Ηράκλειο: Ιστορικός περίπατος για "τα παλιά κτίρια" που μας "αφηγούνται" ιστορίες…

Ένα ξεχωριστό ιστορικό περίπατο στην καρδιά του Ηρακλείου, με τίτλο «Τα Παλιά Κτίρια μας αφηγούνται Ιστορίες…» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου μαζί με την εθελοντική ομάδα ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10:00 με σημείο συνάντησης την Πλατεία Ελευθερίας πλησίον της εισόδου του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο ιστορικός περίπατος με ελεύθερη συμμετοχή απευθύνεται σε όσες και όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης μέσα από τα κτίρια και τους δρόμους της. Ο Αρχιτέκτων-Μηχανικός Ηρακλής Πυργιανάκης που θα κάνει την ιστορική περιήγηση, και οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν σε σημαντικά σημεία του ιστορικού κέντρου, αναδεικνύοντας την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τις άγνωστες πτυχές των παλιών κτιρίων του Ηρακλείου.

Η διαδρομή περιλαμβάνει την Περιφέρεια Κρήτης, το κτίριο του ΙΤΕ στη Ζωγράφου & Αβέρωφ, την πλατεία Λιονταριών καθώς και κτίρια της 25ης Αυγούστου.

Image

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 2813 409758 ή να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού συνεχίζει να δημιουργεί δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών, την επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Κινητοποιήσεις των ψαράδων στο Ενετικό Λιμάνι - Δίνουν μάχη για την επιβίωση στη θάλασσα