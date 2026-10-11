Στα σκαριά το «Σπίτι μου 3»: Όλες οι αλλαγές για ηλικίες και εισοδήματα

Μια νέα ευκαιρία για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού πρόκειται να προσφέρει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το οποίο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή περί τα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου του 2027.







Η νέα δράση φιλοδοξεί να διευκολύνει περισσότερους πολίτες στην αγορά κατοικίας, αυξάνοντας τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, καθώς και τα όρια χρηματοδότησης και αξίας ακινήτου.







Με βάση, δε, τις αλλαγές που επέρχονται στο «Σπίτι μου 3» διευρύνονται οι επιλογές για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος κατοικίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλά νοικοκυριά.

Ο προϋπολογισμός, ο στόχος και τα κριτήρια

Με τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής και τα δικαιολογητικά να οριστικοποιούνται πριν την έναρξη του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του «Σπίτι μου 3» ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και ο στόχος είναι να επωφεληθούν περίπου 20.000 νέοι, ζευγάρια και νοικοκυριά να αποκτήσουν την πρώτη - και - προσιτή κατοικία τους.



Μία από τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο πρόγραμμα είναι η ηλικία των ενδιαφερομένων, με το ηλικιακό όριο των δικαιούχων να αυξάνεται στα 55 έτη από 50 που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2».







Η αξία της κατοικίας μπορεί να είναι έως 300.000 ευρώ, έναντι 250.000 ευρώ που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2» και η μέγιστη δανειοδότηση έως 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα.



Πάντα σε σύγκριση με το «Σπίτι μου 2», στο νέο πρόγραμμα η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται σε 7.000 ευρώ ανά παιδί από 5.000 ευρώ.



Και ειδικότερα, για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια ανέρχονται στις 25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ.



Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια για τους έγγαμους ανέρχονται στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.



Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια ανέρχονται στις 39.000 ευρώ και 7.000 ευρώ για κάθε παιδί (από 31.000 ευρώ και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί).



Κατά συνέπεια με αυτό τον τρόπο το «Σπίτι μου 3» αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια για οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν όπως είναι φυσικό και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο κατοικίας.



Μία επίσης σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα είναι και η αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, με επιπλέον 10 τ.μ. για κάθε τέκνο άνω των τεσσάρων.



Η χρηματοδότηση δύναται να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο 10% με ίδια κεφάλαια του ωφελούμενου), γεγονός που διατηρεί το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος, δηλαδή πρόσβαση σε στεγαστικό δάνειο με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.



Υπενθυμίζεται πως από το «Σπίτι μου 1» και το «Σπίτι μου 2» ο αριθμός των ωφελούμενων ανήλθε σχεδόν 22.000, καθώς υπογράφηκαν 7.814 και 14.114 συμβάσεις αντίστοιχα.

Πηγή: sofokleousin.gr

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