Bόλει: Πήρε τη δεύτερη θέση στο τουρνουά του Πανιωνίου o ΟΦΗ-Νίκες των γυναικών

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O ΟΦΗ γνώρισε την ήττα απο τον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ (19-25, 23-25, 20-25), στον τελικό του 1ου τουρνουά «Κωνσταντίνος Τσολακάκης» που διοργάνωσε ο Πανιώνιος στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη.

Ο προπονητής του ΟΦΗ Φράνκ Ντεπέστελε που είδε την Παρασκευή (9/10) την ομάδα του να κερδίζει τον Μίλωνα με 0-3 (18-25, 14-25, 14-25), προτίμησε με τον ΠΑΟΚ να κρατήσει εκτός, τον βασικό διαγώνιο Ματέι Μιχαίλοβιτς, αλλά και τον βασικό πασαδόρο της ομάδας Μιχάιλο Μίτιτς και να εμπιστευτεί τους Βλαχόπουλο (πάσα) και Πασχαλέρη (διαγώνιο), κάτι που έχει κάνει σε αρκετά σημεία των φιλικών προετοιμασίας, μέχρι σήμερα, για να κρατάει σε εγρήγορση, όλους τους παίκτες του.

Τα αποτελέσματα του τουρνουά:

Παρασκευή 9/10



17.00 Μίλων-ΟΦΗ 0-3 (18-25, 14-25, 14-25).



20.00 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 1-3 (21-25, 25-22, 26-28, 23-25) .

Σάββατο 10/10



16.00 Πανιώνιος-Μίλων 1-3 (13-25, 14-25, 25-23, 26-28).



19.00 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 0-3 (19-25, 23-25, 20-25).

#Ζευγάρωσε τις νίκες, στα φιλικά παιχνίδια, που έδωσε στην Αθήνα η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ.

Κέρδισε και τον Ηρακλή Κηφισιάς με 0-3 σετ (17-25, 23-25, 18-25) σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο "Ζηρίνειο".

Είχε προηγηθεί το Σάββατο (10/10), η νίκη επί του Ηλυσιακού με ...4-0.

Μέσα απο αυτές τις δυο νίκες, η ομάδα του Νίκου Προύφα, ανεβάζει στροφές, για την πρεμιέρα της Pre League Γυναικών, την επόμενη εβδομάδα.

Τα κορίτσια του ΟΦΗ, έδειξαν ότι έχουν καλό βαθμό ετοιμότητας, για να μπούν στο πρωτάθλημα, το επόμενο Σάββατο (17/10) με τα Βριλήσσια εκτός έδρας.

"Είμαι ευχαριστημένος απο την εικόνα των κοριτσιών. Ηταν τα πρώτα μας φιλικά παιχνίδια και δείξαμε ότι σαν ομάδα, έχουμε δυνατότητες σαν ομάδα. Είμαι ευχαριστημένος απο την εικόνα των κοριτσιών. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα" ανέφερε ο προπονητής του ΟΦΗ, Νίκος Προύφας.