National League 2: Το Ρέθυμνο πήρε το κρητικό ντέρμπι – Πρώτη νίκη για τον Ηρόδοτο

Την ήττα με 82-74 από τον ΑΓΟ Ρεθύμνου γνώρισε ο ΟΦΗ στο Κλειστό Γυμναστήριο Λίντο, για τη 2η αγωνιστική της National League 2, σε ένα δυνατό κρητικό ντέρμπι με ένταση και αρκετές εναλλαγές στον ρυθμό του αγώνα.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 21-19. Ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να αντιστρέψουν την κατάσταση, εκμεταλλευόμενοι ορισμένα αμυντικά κενά της ομάδας και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 33-41 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Ρούλη Αλμπάνη ανέβασαν την απόδοσή τους, επέβαλαν σε αρκετά σημεία τον ρυθμό τους και προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση. Παρά την προσπάθεια, ο ΑΓΟ Ρεθύμνου διατήρησε το προβάδισμά του και έφτασε στη νίκη.

"Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από τις διαιτητικές αποφάσεις, με τα σφυρίγματα να προκαλούν έντονο εκνευρισμό και να διακόπτουν επανειλημμένα τον ρυθμό του αγώνα. Ιδιαίτερα τα τέσσερα φάουλ με τα οποία χρεώθηκε ο Μάριος Πρωτογεράκης από τον διαιτητή Χιωτάκη περιόρισαν σημαντικά τις επιλογές της ομάδας μας και επηρέασαν την προσπάθειά της να διεκδικήσει τη νίκη"αναφέρει ο ΟΦΗ σε ανακοίνωσή του.

Διαιτητές: Κιουλάφας – Χιωτάκης – Λάζαρης (Μακρής)

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 33-41, 56-63, 74-82.

ΟΦΗ (Αλμπάνης – Πάλλης): Γαλανής Δ., Μποχωρίδης Ν. 15 (2), Λαππάς Γ. 2, Πάσχος Ε., Τσερκίτσογλου Π., Πρωτογεράκης Μ. 4, Κουκιαδάκης Μ. 11 (1), Καψάλης Μ. 6 (2), Βασιλάκης Λ., Ilic L. 27 (4), Μυλωνάκης Ι., Μπαρδάκας Β. 9.

ΑΓΟΡ (Κούμουλος – Νταλιάνης): Δρινίκ Μ., Jovanovic V. 17 (1), Βαρδάκης Α., Στεβοβίτς Μ. 8, Παπαβασιλείου Γ. 6 (1), Στεβοβίτς Ν. 2, Σκουλαριώτης Θ. 9 (3), Τασιούλης Γ. 11 (1), Κουτσαντωνάκης, Καλαμπογιάς Α. 18 (2), Petway B. 4, Λιβανός Δ. 7.

Στην Αλικαρνασσό ο Ηρόδοτος ήταν καταιγιστικός απέναντι στο Κορωπί και δίνοντας έμφαση στην άμυνα, επιβλήθηκε άνετα με 69-40.Στόχος για αυτό το παιχνίδι ήταν η βελτίωση στην άμυνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. "Η αστοχία μας στη ζώνη στο 2 κ 3 δεκάλεπτο μας κράτησε χαμηλά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε στην άμυνα ανοίξαμε το ρυθμό του παιχνιδιού κερδίζοντας άνετα στο τέλος. Κρατάμε την πρώτη νίκη στο κατάμεστο ανακαινισμένο Μελινα Μερκούρη και προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι του μαραθωνίου της NL2 με στόχο να παρουσιαστούμε ακόμη πιο βελτιωμένοι. Αξίζει να σημειώσουμε την παρουσία του χορευτικού συγκροτήματος του πολιτιστικού συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού Η Αρεμισια, που μαζί με την καταπληκτική τους χορωδία και την συνοδεία μουσικών οργάνων έδωσαν μια γεύση Μικρασιατικής πολιτιστικής κληρονομιάς στο ημίχρονο του αγώνα και καταχειροκροτήθηκαν."αναφέρει ανακοίνωση του Ηροδότου.

Ηροδοτος :Φιολιτακης, Σμύρνης 2, Λαμπρακης 5 (1), Καβαλαρακης 11 (1), Καρλης 3(1), Μηλαθιανακης 18(1), Μαχαιριανακης 24, Βιτωρακης, Κατσιαμαγκος, Κυρκακης, Παπαδάκης.

ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ:Μουσταφα, Ανοσικε, Γκαμβουσανος 20(1) , Βαβέτση 6(2), Χουχούμης 5(1), Τριανταφυλλου, Αθανασοπουλος, Ιουικε 2, Φύτρος 6(2), Τσουτσουλιανος, Σαββας1 ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ 20-10, 7-6, 13-12, 29-12 Ημίχρονο 27-16 ΤΕΛΙΚΟ 69-40

Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής:

ΟΦΗ-ΑΓΟ Ρεθύμνου 74-82

ΑΕ Πικερμίου-ΑΟΦ Πορφύρας 96-92 (β΄παρ.)

ΑΕ Ν. Κηφισιάς-ΑΟ Ίκαρος Ν. Σμύρνης 46-70

ΑΟΝΑ Ηρόδοτος-ΓΣ Κορωπίου 69-40

ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου-ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων 80-74

ΔΑΣ Δραπετσώνας-ΓΕ Αγίων Αναργύρων 69-58

Βαθμολογία



1. Ρέθυμνο (2-0) 4



2. ΑΟ Ίκαρος Νέας Σμύρνης (2-0) 4



3. ΓΣ Αστέρας Αγίου Δημητρίου (2-0) 4



4. Ηρόδοτος (1-1) 3



5. ΔΑΣ Δραπετσώνας (1-1) 3



6. ΓΕ Αγίων Αναργύρων (1-1) 3



7. ΑΕ Πικερμίου (1-1) 3



8. ΑΣ Αναγέννηση Πετραλώνων (1-1) 3



9. ΑΟΦ Πορφύρας (1-1) 3



10. ΟΦΗ (0-2) 2



11. ΑΕ Ν. Κηφισιάς (0-2) 2



12. ΓΣ Κορωπίου (0-2) 2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 18/10):

ΔΑΣ Δραπετσώνας-ΟΦΗ

ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου

ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

ΓΣ Κορωπίου-ΑΕ Ν. Κηφισιάς

ΑΟΦ Πορφύρας-ΓΕ Αγίων Αναργύρων

ΑΟ Ίκαρος Ν. Σμύρνης-ΑΕ Πικερμίου