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GOSSIP - LIFESTYLE

Καρβέλας: Το περιβάλλον του διαψεύδει το φραστικό επεισόδιο με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ

καρβελας
clock 20:00 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύμφωνα με την εκπομπή Weekend Live, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου επιδόθηκε στον Νίκο Καρβέλα πρόσκληση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προσκομίσει τα φορολογικά του βιβλία.

Ωστόσο, το περιβάλλον του ξεκαθαρίζει πως η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς να σημειωθεί οποιοδήποτε επεισόδιο.

«Επιδόθηκε την Παρασκευή από την ΑΑΔΕ πρόσκληση για την προσκόμιση των φορολογικών βιβλίων του Νίκου Καρβέλα. Η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και ο λογιστής του πρόκειται να προσκομίσει τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες αρχές.

Ο Νίκος Καρβέλας δηλώνει ότι είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε οικονομικό έλεγχο, καθώς έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις συναυλίες. Κανένα επεισόδιο και καμία ένταση δεν υπήρξε στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές κατά την επίδοση του εγγράφου», ανέφερε χαρακτηριστικά το περιβάλλον του συνθέτη

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νίκος καρβελας ΑΑΔΕ
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