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ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Συνελήφθη ύποπτος για σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ

ΤΟΥΣΚ
clock 21:23 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υποπτος συνελήφθη στην Πολωνία σε σχέση με σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Αμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

«Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός ευχαριστώντας την αστυνομία για την ταχεία και αποφασιστική της επέμβαση.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας είχε αποκαλύψει ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν λάβει πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού και του υπουργού Αμυνας.

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