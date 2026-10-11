Άντι Μπέρναμ: Η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα για το Brexit

Στην αποκάλυψη ότι οι βρετανικές αρχές θεωρούν πως η Ρωσία «ξεκάθαρα» παρενέβη στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, προχώρησε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας στο podcast The Rest Is Politics, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, ο Μπέρναμ αποκάλυψε ότι όταν ανέλαβε καθήκοντα στη Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως είπε, ρώτησε ευθέως εάν υπήρξε παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα και έλαβε «τη σαφή απάντηση ότι, ναι, υπήρξε».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε επίσης στο podcast ότι συζήτησε για την επιρροή της Ρωσίας με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz) κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο Βερολίνο.

«Υπάρχει σίγουρα παραπληροφόρηση και σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων που πηγάζει από τη Ρωσία προς τη γερμανική πολιτική σκηνή», δήλωσε.

«Όταν όμως ανέλαβα καθήκοντα στην Ντάουνινγκ Στριτ, έθεσα το ερώτημα: υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του 2016; Και έλαβα τη σαφή απάντηση ότι ναι, υπήρξε. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό πλέον αυτά τα πράγματα να καταγράφονται ξεκάθαρα και να βοηθήσουμε τους ψηφοφόρους στη Γερμανία και τη Γαλλία να καταλάβουν ότι ένα μέρος αυτής της πολιτικής υποκινείται από τους εχθρούς μας, και συγκεκριμένα τη Ρωσία».

Παράλληλα δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν «υπερβολικά σε θέση άμυνας» και, ως εκ τούτου, οι ψηφοφόροι δεν είχαν «ενημερωθεί επαρκώς για τον βαθμό στον οποίο ορισμένοι προσπαθούν να διαταράξουν την πολιτική διαδικασία από το εξωτερικό».

Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου είχε διαπιστώσει το 2020 ότι η κυβέρνηση απέτυχε να αξιολογήσει πλήρως τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να είχαν στο δημοψήφισμα για την ΕΕ τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και οι λογαριασμοί «τρολ».

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα, ο Μπέρναμ εξαπέλυσε επίσης βέλη κατά της ρωσικής παρέμβασης.

«Έχουμε αποδείξεις ότι προσπάθησαν να παρέμβουν στις γενικές εκλογές του 2019. Γνωρίζουμε επίσης ότι προσπάθησαν να πυροδοτήσουν εντάσεις και αναταραχές στον απόηχο φρικτών γεγονότων», δήλωσε.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει την ενημέρωση που είχε ο πρωθυπουργός ωστόσο δήλωσε:

«Η εθνική ασφάλεια αποτελεί το πρωταρχικό καθήκον κάθε κυβέρνησης. Είμαστε προσηλωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι θεσμοί μας προστατεύονται από ξένες δυνάμεις και τους εντολοδόχους τους που επιδιώκουν να απειλήσουν ζωές και να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές μας αξίες».

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