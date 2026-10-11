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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: 11 νεκροί και 27 τραυματίες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με νταλίκα

τουρκια
clock 21:10 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύγκρουση μεταξύ νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων, στην περιοχή Akhisar της Τουρκίας.

Το λεωφορείο ανετράπη αφού συγκρούστηκε με φορτηγό, κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της Προύσας και της παραθαλάσσιας πόλης της Σμύρνης, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της τοπικής περιφέρειας Mανίσα.

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