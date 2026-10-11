Τουρκία: 11 νεκροί και 27 τραυματίες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με νταλίκα

Σύγκρουση μεταξύ νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων, στην περιοχή Akhisar της Τουρκίας.

Το λεωφορείο ανετράπη αφού συγκρούστηκε με φορτηγό, κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της Προύσας και της παραθαλάσσιας πόλης της Σμύρνης, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της τοπικής περιφέρειας Mανίσα.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekici çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. https://t.co/AoK0vP4P1a https://t.co/QxEz6ghczE — TRT HABER (@trthaber) October 11, 2026



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, στο X. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, σε συντονισμό με όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα», ανέφερε, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.







Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων DHA δείχνει ότι το λεωφορείο ανετράπη πάνω στα κιγκλιδώματα ασφαλείας με το παρμπρίζ του σπασμένο.

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