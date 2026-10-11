Σίσι: Νομική τακτοποίηση του λιμένα και οριοθέτηση της Χερσαίας Ζώνης

Στην προώθηση των διαδικασιών για τη νομική τακτοποίηση του λιμένα Σισίου και τη θεσμική οριοθέτηση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα προχωρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της προσπάθειας διευθέτησης εκκρεμοτήτων που αφορούν τα λιμάνια και τις παραλιακές περιοχές του Δήμου.

Αντίστοιχες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελούντα, την Πλάκα και τη Μίλατο, με στόχο την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος, των αρμοδιοτήτων και των κανόνων διαχείρισης των λιμενικών χώρων.

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία στο παραλιακό μέτωπο του Σισίου, παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρη Αγαπητού, του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου κ. Γιάννη Κυριακάκη και τεχνικών συνεργατών.

Κατά την αυτοψία εξετάστηκαν τα δεδομένα της περιοχής, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες αποτυπώσεις, μετρήσεις και η συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για τη νομική τακτοποίηση του λιμένα και τη θεσμοθέτηση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

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Στην αυτοψία παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κ. Νίκος Καμινογιαννάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου κ. Γιώργος Αστρουλάκης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Σισίου κ. Αλέξανδρος Κατρινάκης.

Η προσπάθεια εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη σταδιακή διευθέτηση εκκρεμοτήτων πολλών ετών στις παράκτιες περιοχές του Δήμου, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την οργάνωση, τη φροντίδα και τη βελτίωση των λιμενικών χώρων.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης αναφέρει:

«Στόχος μας είναι να ξεκαθαρίσουμε το νομικό καθεστώς και τις αρμοδιότητες, ώστε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να μπορεί να φροντίζει, να οργανώνει και να βελτιώνει τους λιμενικούς χώρους με νόμιμες και καλαίσθητες παρεμβάσεις. Βήμα βήμα τακτοποιούμε εκκρεμότητες πολλών ετών, με σεβασμό στην ομορφιά του τόπου και στις ανάγκες των επαγγελματιών, των κατοίκων και των επισκεπτών».

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