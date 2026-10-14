Απίστευτο σκηνικό στην Κίνα: Δύο μπάλες κατέληξαν ταυτόχρονα στα δίχτυα! (βίντεο)

Ένα απίθανο περιστατικό, που δύσκολα συναντά κανείς σε ποδοσφαιρικό αγώνα, σημειώθηκε στην Κίνα, όταν δύο μπάλες βρέθηκαν ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο και, σαν να μην έφτανε αυτό, κατέληξαν σχεδόν την ίδια στιγμή στα δίχτυα!

Το παράξενο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Σανξί Γιούνιον με τη Φοσάν Σάουθερν Λάιονς, για την πρώτη κατηγορία του κινεζικού ποδοσφαίρου, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με το ευρύ 5-1.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όταν για λίγα δευτερόλεπτα υπήρχαν δύο μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρά την ασυνήθιστη κατάσταση, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, με τη φάση να παίρνει απρόσμενη τροπή λίγο αργότερα.

Οι δύο μπάλες κατέληξαν σχεδόν ταυτόχρονα στα δίχτυα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που προκάλεσε έκπληξη. Ο διαιτητής διέκοψε αμέσως την αναμέτρηση, χωρίς να κατακυρώσει κανένα από τα δύο γκολ, καθώς η φάση εξελίχθηκε υπό αυτές τις ασυνήθιστες συνθήκες.

Ένα πραγματικά απίστευτο ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο, που αποδεικνύει πως στον χώρο του ποδοσφαίρου μπορούν να συμβούν ακόμη και τα πιο απρόβλεπτα πράγματα!

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