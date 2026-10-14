Νομικό κενό στις συντάξεις χηρείας του ΟΓΑ: Στον "αέρα" υπερήλικες που καλούνται να επιστρέψουν χιλιάδες ευρώ

Ένα νομικό κενό σε σχέση με τη χορήγηση των συντάξεων χηρείας έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα σε δεκάδες συνταξιούχους που ξαφνικά βρίσκονται να χρωστούν χιλιάδες ευρώ και να είναι αναγκασμένοι να προσφύγουν δικαστικά για να δικαιωθούν.

Όπως αποκάλυψε το Ράδιο Κρήτη στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ενώ ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος που προστατεύει τις συντάξεις χηρείας και προβλέπει ότι δεν θα μειώνονται από το 70% στο 35% δυστυχώς υπάρχει ένα κενό, στο οποίο κατακρημνίζονται οι συνταξιούχοι ΟΓΑ καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο με αποτέλεσμα σήμερα βρίσκονται να χρωστούν χρηματικά ποσά της τάξεως των 10.000 έως και 12.000 ευρώ.

Το γεγονός αυτό όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση καθώς άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και οι οικογένειες τους ζουν ένα πραγματικό εφιάλτη χωρίς τέλος. Συγκεκριμένα μένουν ακάλυπτοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έπαιρναν σύνταξη πριν από το 2016 γιατί αυτό είναι το όριο που βάζει ο νόμος με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτός της νέας ρύθμισης και να καλούνται να επιστρέψουν πίσω ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση της προσωπικής σύνταξης γήρατος από το 70 στο 35%.

Στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερήλικες άνθρωποι με προβλήματα υγείας και δυσκολίες οι οποίοι ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ότι πρέπει να επιστρέψουν πίσω χρήματα της σύνταξης τους και όπως είναι φυσικό σε αυτή την ηλικία βυθίζονται σε ένα μεγάλο αδιέξοδο.

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Άννα Μεμετζή η οποία μίλησε στο Ράδιο Κρήτη τόνισε ότι έτσι όπως έχει διαμοφωθεί η κατάσταση οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας είναι αναγκασμένοι να κινηθούν νομικά και όπως τονίζει είναι σίγουρο ότι θα δικαιωθούν αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο και ασφαλώς είναι μια πολυδάπανη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό όπως επισήμανε θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση για το σκοπό αυτό για να καλυφθούν οι εκατοντάδες των περιπτώσεων που σήμερα είναι κυριολεκτικά στον αέρα.

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