ΤΕΤ.14 Οκτ 2026 20:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Νομικό κενό στις συντάξεις χηρείας του ΟΓΑ: Στον "αέρα" υπερήλικες που καλούνται να επιστρέψουν χιλιάδες ευρώ

συντάξεις
clock 18:56 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα νομικό κενό σε σχέση με τη χορήγηση των  συντάξεων  χηρείας έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα σε δεκάδες συνταξιούχους που ξαφνικά βρίσκονται να χρωστούν χιλιάδες ευρώ και να είναι αναγκασμένοι να προσφύγουν δικαστικά για να δικαιωθούν.

Όπως αποκάλυψε το Ράδιο Κρήτη στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ενώ ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος που προστατεύει τις συντάξεις χηρείας και προβλέπει ότι δεν θα μειώνονται από το 70% στο 35% δυστυχώς υπάρχει ένα κενό, στο οποίο κατακρημνίζονται οι συνταξιούχοι ΟΓΑ καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο με αποτέλεσμα σήμερα βρίσκονται να χρωστούν χρηματικά ποσά της τάξεως των 10.000 έως και 12.000 ευρώ.

Το  γεγονός αυτό όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση καθώς άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και οι οικογένειες τους ζουν ένα πραγματικό εφιάλτη χωρίς τέλος.  Συγκεκριμένα μένουν ακάλυπτοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έπαιρναν σύνταξη πριν από το 2016 γιατί αυτό είναι το όριο που βάζει ο νόμος με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτός της νέας ρύθμισης και να καλούνται να επιστρέψουν πίσω ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση της προσωπικής σύνταξης γήρατος από το 70 στο 35%.

Στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερήλικες άνθρωποι με προβλήματα υγείας και δυσκολίες οι οποίοι ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ότι πρέπει να επιστρέψουν πίσω χρήματα της σύνταξης τους και όπως είναι φυσικό σε αυτή την ηλικία βυθίζονται σε ένα μεγάλο αδιέξοδο.

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Άννα Μεμετζή η οποία μίλησε στο Ράδιο Κρήτη  τόνισε ότι έτσι όπως έχει διαμοφωθεί η κατάσταση οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας είναι αναγκασμένοι να κινηθούν νομικά και όπως τονίζει είναι  σίγουρο ότι θα δικαιωθούν αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο και ασφαλώς είναι μια πολυδάπανη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό όπως επισήμανε θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση για το σκοπό αυτό για να καλυφθούν οι εκατοντάδες των περιπτώσεων που σήμερα είναι κυριολεκτικά στον αέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Με το μωρό στην αγκαλιά απέναντι στην κρατική αδιαφορία - Ειρωνία και καθυστερήσεις από την ΔΥΠΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

συντάξεις χηρείας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis