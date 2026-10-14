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Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου: Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι αποταμιευτές

εντοκα
clock 16:15 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη δυνατότητα να τοποθετήσουν έως 15.000 ευρώ σε εξάμηνα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, με αφορολόγητη απόδοση εφόσον διακρατηθούν έως τη λήξη τους, θα έχουν οι ιδιώτες αποταμιευτές μέσω της νέας έκδοσης που προγραμματίζεται για τις 21 Οκτωβρίου.

Οι αιτήσεις για την αγορά τίτλων ονομαστικής αξίας από 1.000 έως 15.000 ευρώ θα υποβάλλονται σε τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου. Οι ιδιώτες θα λάβουν την ίδια απόδοση με εκείνη της δημοπρασίας, χωρίς έξοδα συναλλαγής και χωρίς φορολόγηση των τόκων, εφόσον κρατήσουν τα έντοκα μέχρι τη λήξη τους.

Στην προηγούμενη έκδοση, στις 23 Σεπτεμβρίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,58%, ενώ εκτιμάται ότι και η νέα δημοπρασία θα κινηθεί κοντά σε αυτό το επίπεδο. Για ποσά μεγαλύτερα των 15.000 ευρώ υπάρχει η δυνατότητα αγοράς τίτλων από τη δευτερογενή αγορά, όπου όμως η απόδοση αναμένεται χαμηλότερη, περίπου στο 2,30%-2,50%, λόγω του κόστους συναλλαγής και της διαφοράς στην τιμή αγοράς.

Τα έντοκα γραμμάτια αποτελούν κρατικούς τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας, ωστόσο, όπως κάθε επένδυση, δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως απολύτως απαλλαγμένα από κάθε κίνδυνο.

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