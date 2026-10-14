Μανώλης Κεφαλογιάννης: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες για τα «θαλάσσια πάρκα»

Τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών και την αποφυγή μονομερών ενεργειών που οξύνουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επαναβεβαιώνει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη σχετικά με την ανακήρυξη «θαλάσσιων πάρκων» από την Τουρκία. Στην απάντησή της, υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος στην απάντησή της αναφέρει:

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ έχει επανειλημμένα καλέσει την Τουρκία να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση, να απέχει από κάθε μονομερή ενέργεια ικανή να οξύνει τις εντάσεις και να τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Η αποχή από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι επίσης απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ της ΕΕ και τηςΤουρκίας.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να εγείρει, στους κατάλληλους πολιτικούς και διπλωματικούς διαύλους, ζητήματα που προκαλούν ανησυχία, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της και να διαφυλάσσει την περιφερειακή σταθερότητα.»

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