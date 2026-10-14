Ρέθυμνο: Παρεμβάσεις 18 εκατ. ευρώ για ασφαλείς και προσβάσιμες διαδρομές στην πόλη και τις γειτονιές

Παρεμβάσεις ύψους 18 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενιαίων και προσβάσιμων διαδρομών στο κέντρο και στις γειτονιές προωθεί ο Δήμος Ρεθύμνης, μέσω της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με στόχο την ασφαλέστερη μετακίνηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό ανέφερε ο αντιδήμαρχος Άγγελος Μαλάς, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του δήμου για τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. «Η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι στόχος μιας εβδομάδας. Είναι καθημερινή δέσμευση», υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος, αναγνωρίζοντας ότι η κυκλοφοριακή επιβάρυνση, η στάθμευση και η ασφαλής ένταξη των νέων μέσων μικροκινητικότητας παραμένουν σημαντικά ζητήματα για την πόλη. «Είναι ακριβώς ο λόγος που επιμένουμε σε καλύτερο σχεδιασμό, κανόνες που τηρούνται και ενεργή συμμετοχή των πολιτών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η επιτυχία μετριέται στο αν αλλάζει πραγματικά η καθημερινότητα του πολίτη».

Σύμφωνα με τον δήμο, η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε δεκατέσσερις δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σχολεία και δημόσιους χώρους, με συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας. Κεντρικό μήνυμα ήταν το «Συμμετέχουμε. Κινούμαστε. Αλλάζουμε την πόλη μας», με έμφαση στη διαγενεακή δικαιοσύνη, τη βιώσιμη μετακίνηση και την οδική ασφάλεια. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχαν οι κοινές δραστηριότητες μαθητών και μελών των ΚΑΠΗ. Παιδιά του 10ου Δημοτικού Σχολείου και μέλη του ΚΑΠΗ Τσεσμέ μετακινήθηκαν με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Φορτέτζα, όπου συμμετείχαν σε ξενάγηση και παραδοσιακά παιχνίδια. Αντίστοιχη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Κήπο, με μαθητές του 7ου Δημοτικού και μέλη των ΚΑΠΗ Μασταμπά και Περιβολίων.

Παράλληλα, μαθητές του 15ου Δημοτικού και του 1ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου ανέλαβαν τον ρόλο των «Σχολικών Τροχονόμων», διανέμοντας συμβολικές «παρα-κλήσεις» και ενημερωτικό υλικό στους οδηγούς. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης περιπατητική ξενάγηση στην Παλιά Πόλη, δραστηριότητες εκμάθησης ποδηλάτου και τον 6ο Νυχτερινό Αγώνα Δρόμου πέντε χιλιομέτρων, στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 300 δρομείς. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου με τη δράση «Δείξε μου το δρόμο», σε συνεργασία με την EMSA. Στο Σπίτι του Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε διαδραστικό συνέδριο οδικής ασφάλειας, ενώ στην πλατεία Μικρασιατών οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες με προσομοιωτές σύγκρουσης και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης επισήμανε ότι η διοργάνωση προσφέρει την ευκαιρία «να δούμε την πόλη μας διαφορετικά και να θυμηθούμε ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους». Όπως ανέφερε, οι καθημερινές επιλογές μετακίνησης και οι συνεργασίες με σχολεία, οικογένειες, υπηρεσίες και συλλόγους μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία αλλαγής. Στόχος του δήμου είναι οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να ενταχθούν σταθερότερα στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθώς έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από επιπλέον σχολεία.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη - μεταναστευτικό: "Αισθανόμαστε απροστάτευτοι" – Απόγνωση στην Ιεράπετρα

Κρήτη: "Πυρετός" επενδύσεων γύρω από το Αεροδρόμιο Καστελίου