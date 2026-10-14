Λασίθι: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές – Στο πεδίο ο Γιάννης Ανδρουλάκης

Σε συντονισμό και με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, προχωρά το σχέδιο αποκατάστασης των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου οι οποίες επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία. Με αμείωτους ρυθμούς και συνεχή παρου-σία στο πεδίο, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και τα κλιμάκια των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας βρίσκονται διαρκώς στην πρώτη γραμμή, πραγματοποιώντας επιτόπιες επισκέψεις και αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Στο επίκε-ντρο των άμεσων παρεμβάσεων βρίσκονται τα σημεία που δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, όπως το Οροπέδιο Λασιθίου και τα Φέρμα. Βασικός στόχος της κινητοποίησης είναι να προχωρεί γρήγορα η αποκατάσταση.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα εκτεταμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο οδικό δί-κτυο και στην απομάκρυνση των τεράστιων όγκων φερτών υλικών.

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Όπως αποτυπώνεται στις εργασίες πεδίου, βαρέα μηχανήματα έργου και φορτηγά επιχειρούν αδιάκοπα για τον καθα-ρισμό των δρόμων και των ρεμάτων. Πραγματοποιούνται επιχειρήσεις για την απομάκρυνση λάσπης, βράχων αλλά και κατεστραμμένων οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ ειδικά μηχανήματα καθαρίζουν τα στενότερα σημεία των παραλιακών οδών από τα υπολείμματα της κακοκαιρίας. Παράλληλα, βασική επιδίωξη είναι να αποκατασταθεί πλήρως η προσβασιμότητα και να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια στις πληγείσες περιοχές για τους μόνιμους κατοίκους και τους διερχόμενους.

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Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας παραμένουν σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότη-τα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να καταγράφο-νται και την προώθηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέ-στησαν ζημιές.



Παράλληλα συνεχίζεται η ακριβής καταγραφή των επιπτώσεων αποτελεί το βασικό βήμα για τον σχεδιασμό των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και τη δυναμική διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων από την Πολιτεία για την υλοποίησή τους.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη επιχείρηση αποκατάστασης, ο Γιάννης Ανδρουλάκης προχώ-ρησε στην ακόλουθη δήλωση:



«Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, βρισκόμαστε δί-πλα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται. Ολόκληρος ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κινητοποιήθηκε αστραπιαία και οι Τεχνικές μας Υπηρεσίες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στο πεδίο. Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφαλής διάνοιξη του οδικού δικτύου και η διαφύλαξη των περιου-σιών. Στο Οροπέδιο Λασιθίου, στα Φέρμα και σε κάθε άλλη περιοχή που χτυπήθηκε από τη θεομηνία, είμαστε παρόντες και στόχος μας είναι η άμεση διεκδίκηση ισχυρών πόρων προ-κειμένου να θωρακίσουμε τον τόπο μας με σύγχρονα, ανθεκτικά έργα υποδομής. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επανέλθει πλήρως η κανονικότητα και η ασφάλεια στην περιοχή μας».

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