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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής - Βούρτσμπουργκ 90-73-Ήττα για τον Προμηθέα από την Τριέρ

ηρα
clock 21:42 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το «δύο στα δύο» στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) ο Ηρακλής, επικρατώντας και μάλιστα εύκολα της γερμανικής Βούρτσμπουργκ με σκορ 90-73.

Οι «κυανόλευκοι» πάτησαν... γκάζι στην 3η περίοδο και δεν κοίταξαν πίσω, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τους Αμερικανούς τους.

Κορυφαίοι σκόρερ του Ηρακλή οι Μέλβιν, Στάιλς και Χόρχλερ, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 39-37, 66-49, 90-73.

Με εντός έδρας ήττα από την Τριέρ με 87-83 ξεκίνησε ο Μιχάλης Μιχελάκος τη θητεία του στον πάγκο του Προμηθέα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου στο FIBA Europe Cup. Οι Πατρινοί δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την προσπάθεια ανατροπής τους στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στη διοργάνωση.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μιχελάκος): Νικολαΐδης, Κόλμαν 6, Καπετάκης 6, Φόρεστερ 9, Έβανς 17 (2), Δίπλαρος 6 (1), Ράλλης, Καλαϊτζάκης 6, Κουρουπάκης 2, Γουίλιαμς 23 (5), Αντετοκούνμπο, Κουμπόλκα 8 (2).

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