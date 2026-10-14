Θύμα απάτης η Ελένη Χατζίδου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Ελένη Χατζίδου μέσα από ανάρτησή της εξήγησε ότι έπεσε θύμα απάτης και της απέσπασαν χρήματα, αφού δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη.

«Με έκλεψαν κανονικότατα. Και τα έδωσα κιόλας. Μιλάμε για μεγάλη κλεψιά. Απατεωνιά! Με πιάσανε κορόιδο φανταστικό», είπε χαρακτηριστικά μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok.

Διαβάστε επίσης

H πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

O Άκης Παυλόπουλος για τη δυσκολία να προφέρει το «ρο»