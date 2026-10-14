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GOSSIP - LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Ελένη Χατζίδου

χατζίδου
clock 21:00 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελένη Χατζίδου μέσα από ανάρτησή της εξήγησε ότι έπεσε θύμα απάτης και της απέσπασαν χρήματα, αφού δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη.

 «Με έκλεψαν κανονικότατα. Και τα έδωσα κιόλας. Μιλάμε για μεγάλη κλεψιά. Απατεωνιά! Με πιάσανε κορόιδο φανταστικό», είπε χαρακτηριστικά μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok.

@marilinakiiiii Ελένη χατζιδου #marilina #elenihatzidou #instagram #story #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Marilinaaaa

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Ελενη Χατζιδου διαδικτυακή απάτη
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