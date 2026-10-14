Τουρκία: Σε κρατική διαχείριση 10 τηλεοπτικοί σταθμοί μέσα σε δύο χρόνια

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Συνολικά δέκα τηλεοπτικοί σταθμοί στην Τουρκία έχουν περάσει υπό τον έλεγχο του κρατικού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) τα τελευταία δύο χρόνια, στο πλαίσιο δικαστικών ερευνών για οικονομικά αδικήματα. Τελευταίος στη λίστα προστέθηκε σήμερα ο αντιπολιτευόμενος τηλεοπτικός σταθμός Χαλκ TV (Halk TV).

Στη διοίκηση του σταθμού τοποθετήθηκε ως διαχειριστής ο Ιμπραχίμ Πασαλί, αρθρογράφος της εφημερίδας Γενί Σαφάκ ο οποίος είχε αναλάβει αντίστοιχα καθήκοντα και σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

Οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί που από το 2025 έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση με αφορμή έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό, ξέπλυμα χρήματος, απάτη και διαφθορά, είναι οι Flash Haber, EkoTürk, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor, TELE1, Kanal V και GAİN Medya.

Ορισμένοι συνέχισαν να εκπέμπουν, άλλοι άλλαξαν πρόγραμμα ή οδηγήθηκαν σε διαδικασία πώλησης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διακόπηκε η μετάδοση.

Σύμφωνα με στοιχεία του TMSF, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 έκλεισαν 177 μέσα ενημέρωσης. Οι αποφάσεις ανακλήθηκαν για 26, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία 151 μέσων μαζικής ενημέρωσης μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο προς πώληση.

Νομοθετική αλλαγή του 2025 διεύρυνε τη δυνατότητα διορισμού κρατικών διαχειριστών σε εταιρείες υπό δικαστική διερεύνηση.

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