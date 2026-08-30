Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 1-2: Διπλό για τον Κωνσταντέλια

Αφήνοντας πίσω του τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ευρώπη και παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, ντουμπλάροντας τις επιτυχίες του στη φετινή Super League.



Οι Θεσσαλονικείς είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρης Πέλκας (43’, 64’) που σκόραρε δις, φτάνοντας τα τρία γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά κορυφαίος τους ήταν, μάλλον, ο Τάχα Άλι που «οργίασε» στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Πήγε, έτσι, στράφι και το υπέροχο γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες (19’), με τον Ατρόμητο να μένει στο μηδέν (0) μετά από δύο αγώνες.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης (46’ Τσαντίλας), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (73’ Πνευμονίδης), Νούνιες (85’ Μάγκνουσον), Τσούμπερ (73’ Κώτσης), Τσιλούλης (73’ Χότζα).



ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος (46’ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Τέιλορ (59’ Σανταμαρία), Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς (81’ Θυμιάνης), Άλι (66’ Χατσίδης), Εντιαγέ (81’ Μύθου).



*Με φανέλα που έγραφε «Περαστικά Κωνσταντέλια» πανηγύρισε ο Πέλκας το γκολ της ισοφάρισης.