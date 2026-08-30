«Δυο μαύρα πουκάμισα» στο MEGA: Η συγκίνηση του Μένιου Σακελλαρόπουλου για τη νέα σειρά

Η νέα πολυαναμενόμενη δραματική σειρά του Mega με τίτλο «Δυο μαύρα πουκάμισα» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. O Μένιος Σακελλαρόπουλος, ο οποιός έχει γράψει το ομότιτλο βιβλιο, έκανε μία ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την προβολή του νέου τρέιλερ.

"Μού ήρθαν δάκρυα στα μάτια βλέποντας το νέο τρέιλερ του MEGA @megatvcom για τα Δύο μαύρα πουκάμισα που έρχονται τον Σεπτέμβριο! Όλη η Κρήτη στο κεφάλι μου, με τις μουσικάρες, τους μαύρους αρχαγγέλους με τον πήδο τους ως τον ουρανό, με όλα τα ήθη και τα έθιμα, τη μοναδική γη και τη θάλασσα της. Και τι ηθοποιοί και τι σενάριο Emmanuela Alexiou που τόσο φροντισες το παιδάκι μου σαν δικό σου!", έγραψε.

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