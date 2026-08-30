Γαλλία - Ελλάδα 0-3: Μαγική εμφάνιση και πρόκριση στα προημιτελικά!

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Την επιστροφή της στις οκτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, για πρώτη φορά μετά το 1991, πανηγύρισε η Εθνική βόλει Γυναικών, η οποία επικράτησε με 3-0 της Γαλλίας και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroVolley, που φιλοξενείται στην Τσεχία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, πραγματοποίησε ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη γαλλική ομάδα. Η ελληνική ομάδα πήρε τα τρία σετ με 25-16, 25-18 και 25-20, ολοκληρώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την παρουσία της στη φάση των «16».

Η πρόκριση στα προημιτελικά αποτελεί σημαντικό σταθμό για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, καθώς η Εθνική επιστρέφει στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπειτα από 35 χρόνια.

Η αντίπαλος της «γαλανόλευκης» στα προημιτελικά θα προκύψει από την αναμέτρηση της Σερβίας με την Κροατία (30/8, 20:00).

*Οι πόντοι της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσους, 40 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 6 (2/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 9 (6/16 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. - 21% άριστες), Τάνη 1 (1/1 επ.), Μπακοδήμου 9 (7/15 επ., 2 άσοι, 30% υπ. - 10% άριστες), Παπαγεωργίου 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 20 (17/26 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 43% υπ. - 7% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη (50% υπ. - 17% άριστες), Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ.).



