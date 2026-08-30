ΚΥΡ.30 Αυγ 2026 21:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τσακωμό σε νυχτερινό κέντρο – Μια σύλληψη

καυγάς
clock 19:47 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο, στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές. 

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαδραματίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν αρχικά φραστική αντιπαράθεση, για ασήμαντη αφορμή, μέσα σε νυχτερινό μαγαζί των Γιαννιτσών, όπου διασκέδαζαν με ξεχωριστές παρέες.

Αργότερα, οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκ νέου, εκτός κέντρου διασκέδασης, και φαίνεται να δόθηκε συνέχεια στην ένταση. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 26χρονος γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει στο έδαφος. 

Ο παθών μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο των Γιαννιτσών, αλλά, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Διαβάστε επίσης 

Ρόδος: Αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο μετά από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα

Η άνοδος της φροντίδας και φιλοξενίας κατοικιδίων στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει η φιλοξενία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιαννιτσά Τσακωμοι Τραυματισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis