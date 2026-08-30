Επιβεβαιώθηκε η ζημιά, ρήξη χιαστού ο Κωνσταντέλιας

Δυσάρεστα ήταν τα νέα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τον αρχικό φόβο για σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο Κωνσταντέλιας είχε πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη νέα του ομάδα, καθώς στο παιχνίδι της πρεμιέρας της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο είχε συνδυάσει την εξαιρετική του παρουσία με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί επικράτησαν με 2-0, σε μία αναμέτρηση που εξελισσόταν σε ονειρεμένη πρεμιέρα για τον 23χρονο διεθνή.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε. Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε έπειτα από μονομαχία με τον Μπακαρί Τζάτα και, παρά την προσπάθειά του να συνεχίσει, τελικά αντικαταστάθηκε στο 52ο λεπτό. Ο ίδιος φέρεται να ενημέρωσε το ιατρικό επιτελείο ότι αισθάνθηκε ένα «κρακ» στο γόνατο, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε πλέον επίσημα ότι πρόκειται για ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, εξέλιξη που στερεί από τον Νίκο Κόβατς μία σημαντική επιλογή για τους επόμενους μήνες.

Ο Κωνσταντέλιας είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ στις 17 Αυγούστου, με τη γερμανική ομάδα να καταβάλλει 26 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον μπόνους έως 6 εκατ. ευρώ.

Ο τραυματισμός ενδέχεται, παράλληλα, να οδηγήσει την Ντόρτμουντ σε νέα κίνηση στην αγορά, την ώρα που ο Έλληνας άσος καλείται να ξεκινήσει τη δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης με στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα.

H ανακοίνωση της Ντόρτμουντ:

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο ντεμπούτο του στην Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο το περασμένο Σάββατο και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.



Ολόκληρη η οικογένεια της BVB (Μπορούσια Ντόρτμουντ) βρίσκεται στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!».



