Σαν... κωμωδία στα Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και φώναξαν την Πυροσβεστική

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στα Εξάρχεια, που θύμισε ταινία και μάλιστα σενάριο κωμωδίας. Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην οδό Ερεσού, σε διαμέρισμα που είχαν δει οι επιτήδειοι αφού οι ιδιοκτήτες του έλειπαν για διακοπές, αποφασίζοντας να προχωρήσουν στη διάρρηξή του.

Αρχικά, προσπάθησαν να παραβιάσουν την εξώπορτα, κάτι που αποδείχθηκε αδύνατο. Έτσι αποφάσισαν να μπουν από την μπαλκονόπορτα. Γείτονες τους αντιλήφθηκαν και κάλεσαν τις Αρχές. Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο σημείο, μπήκαν και εκείνοι στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα, καθώς δεν γνώριζαν αν υπήρχαν στο εσωτερικό ένοικοι σε κίνδυνο.

Εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμα

Εντόπισαν τους δράστες με τα κοσμήματα και τα ασημικά στα χέρια και τους ακινητοποίησαν, ωστόσο δεν μπορούσαν να βγουν από το διαμέρισμα καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη και οι ένοικοι έλειπαν, έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να κατεβάσουν τους διαρρήκτες και τους αστυνομικούς από το μπαλκόνι.

Σεσημασμένοι οι δράστες

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν κατσαβίδια και πένσα, με τα οποία προσπάθησαν οι διαρρήκτες να ανοίξουν την εξώπορτα για να διαφύγουν. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα των Εξαρχείων, όπου και συνελήφθησαν. Όπως προέκυψε, είχαν συλληφθεί ξανά πριν λίγους μήνες για κλοπές σε σούπερ μάρκετ, ενώ στον έναν είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι άνδρες της ασφάλειας σχημάτισαν σε βάρος τους δικογραφία, οδήγησαν τους δράστες στη δικαιοσύνη και τελικά οι διαρρήκτες πήραν το δρόμο για τη φυλακή.

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