ΕΛ.Α.Σ: Ο Μανώλης Πετρακάκης συντονιστής στην Κρήτη - Όλο το οργανόγραμμα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας

Την «ομάδα κρούσης» της ενόψει των εθνικών εκλογών ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπό τον Αλέξη Τσίπρα, συγκροτώντας το οργανωτικό γραφείο, αλλά και τους Συντονιστές του κόμματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια.







Στο πλήρες οργανόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε από την Αμαλίας, ξεχωρίζει η ανάληψη του χαρτοφυλακίου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον Πέτρο Κόκκαλη, αλλά και η συστηματική προετοιμασία των επικείμενων εκλογών αφού αναλαμβάνουν ο Χρονάς Θάνος Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκλογών και ο Τασίκας Θάνος Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκλογών.







Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ, η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε την συγκρότηση του Οργανωτικού γραφείου της Συμπαράταξης και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών που θα έχουν και την ευθύνη της συγκρότησης και ανάπτυξης της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.







Οπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ να φθάσουν παντού.







Οργανωτικό Γραφείο ΕΛ.Α.Σ



Συντονιστικό Οργανωτικού



Αλεξίου Σωτήρης



Αποστόλου Στέλιος



Διαμαντοπούλου Τζένη

Μπουλμέτης Κώστας



Σταυρακάκη Ελένη



Χαλαζωνίτης Δημήτρης



Χατζοπούλου Aγγελίνα

Χρονάς Θάνος







Οργανωτικό – Τομείς ευθύνης



Χατζοπούλου Αγγελίνα Γραμματεία Οργάνων



Αποστόλου Στέλιος Υπεύθυνος Εκδηλώσεων - Κινητοποιήσεων - Μελών



Χρονάς Θάνος Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκλογών



Τασίκας Θάνος Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκλογών



Πατερέλης Δημήτρης Υπεύθυνος Τομέα Νέας Γενιάς







Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΕΛ.Α.Σ



Κόκκαλης Πέτρος Συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος



Χαλαζωνίτης Δημήτρης Υπεύθυνος Πλατφόρμας







Διευθυντής του γραφείου του Γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης



ΕΛ.Α.Σ – Συντονιστές Περιφερειών



Αττική



Σαράντης Νίκος Δυτικός Τομέας (Β2)



Αποστολίδου Κλεονίκη Βόρειος Τομέας (Β1)



Καραγκούνης Σταύρος Ανατολική Αττική



Πέππας Νίκος Δυτική Αττική



Διαμαντοπούλου Τζένη Α’ Αθηνών



Συκάς Στέλιος Νότιος Τομέας (Β3)



Καϊλίδου Δόμνα Α-Β Πειραιά







Περιφέρειες



Μπγιάλας Χρήστος Δυτική Μακεδονία



Τζούφης Βασίλης Ήπειρος



Βέττας Δημήτρης Στερεά Ελλάδα



Αϊβαλής Βασίλης Δυτική Ελλάδα



Τσεφαλάς Κωνσταντίνος Πελοπόννησος



Πετρακάκης Μανώλης Κρήτη



Αλεξίου Σωτήρης Ανατ.Μακεδονία-Θράκη



Παπαλεξίου Έφη Α-Β Θεσσαλονίκης



Μπουρνάρης Θωμάς Κεντρική Μακεδονία



Χρονάς Θάνος Βόρειο Αιγαίο



Κουτσιώρας Γιάννης Θεσσαλία



Χατζοπούλου Αγγελίνα Νότιο Αιγαίο ( Δωδεκάνησα - Κυκλάδες )



Χαλαζωνίτης Δημήτρης Ιόνιο

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