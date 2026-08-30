Συντετριμμένη η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον στην ταφή της

Συντετριμμένη ήταν η οικογένεια τηςΝτόλι Πάρτον κατά την ταφή της, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου το πρωί, στο Woodlawn Memorial Park and Mausoleum στο Νάσβιλ, όπου βρίσκονται τα λείψανα του συζύγου της, Καρλ Ντιν.







Τα αγαπημένα πρόσωπα της σταρ της κάντρι μουσικής, που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, πραγματοποίησαν μία μικρή και ιδιωτική τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν φορώντας ρούχα σε διάφορα χρώματα, αντί για το παραδοσιακό μαύρο του πένθους, ενώ ορισμένοι από τους άνδρες έφτασαν φορώντας καουμπόικα καπέλα και μπότες, σύμφωνα με την Daily Mail.







Οι κοντινοί άνθρωποι της Πάρτον εθεάθησαν να αγκαλιάζονται έξω από το κτίριο, καθώς συναντιούνταν πριν μπουν στο μαυσωλείο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Dolly Parton's devastated loved ones gather at Nashville burial site before Queen of Country is laid to rest in heels beside longtime husband Carl Dean https://t.co/WcDsR2axwo — Daily Mail (@DailyMail) August 29, 2026

Αρχικά δεν ήταν σαφές αν η ταφή της Πάρτον πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, ωστόσο η ανιψιά της Λέινι Μέι Πάρτον, η οποία φώναζε την τραγουδίστρια «γιαγιά» της, επιβεβαίωσε αργότερα το γεγονός με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram.







«Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη ανάρτηση για μένα. Ήθελα να περιμένω μέχρι να ταφεί η γιαγιά μου χθες, προτού προσπαθήσω να βάλω όλα αυτά σε λόγια», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Από τότε που ήμουν μικρή, η γιαγιά μου είχε πάντα έναν τρόπο να με κάνει να νιώθω ότι ήμουν αρκετή. Ποτέ δεν έκανε τα όνειρά μου να φαίνονται υπερβολικά μεγάλα ούτε με έκανε να νιώσω ότι δεν μπορούσα να καταφέρω κάτι. Πίστευε σε μένα πριν καν μάθω εγώ να πιστεύω στον εαυτό μου».

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