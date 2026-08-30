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Συντετριμμένη η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον στην ταφή της

dolly
clock 16:00 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συντετριμμένη ήταν η οικογένεια τηςΝτόλι Πάρτον κατά την ταφή της, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου το πρωί, στο Woodlawn Memorial Park and Mausoleum στο Νάσβιλ, όπου βρίσκονται τα λείψανα του συζύγου της, Καρλ Ντιν.



Τα αγαπημένα πρόσωπα της σταρ της κάντρι μουσικής, που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, πραγματοποίησαν μία μικρή και ιδιωτική τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν φορώντας ρούχα σε διάφορα χρώματα, αντί για το παραδοσιακό μαύρο του πένθους, ενώ ορισμένοι από τους άνδρες έφτασαν φορώντας καουμπόικα καπέλα και μπότες, σύμφωνα με την Daily Mail.



Οι κοντινοί άνθρωποι της Πάρτον εθεάθησαν να αγκαλιάζονται έξω από το κτίριο, καθώς συναντιούνταν πριν μπουν στο μαυσωλείο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

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