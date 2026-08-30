Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένιος» ο Φραντζεσκάκης (vid)

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Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή στίβου το πρώτο της μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Ο 26χρονος Χανιώτης πρωταθλητής κατέκτησε τη 2η θέση στη σφυροβολία, με την τέταρτη προσπάθειά του στα 77,59 μέτρα να του εξασφαλίζει το ασημένιο μετάλλιο στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος.

Την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με βολή στα 77,79μ., ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Κροάτης Ματίγια Γκρέγκουριτς (76,03μ.). Παράλληλα, θετική παρουσία είχε και ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος κατετάγη 5ος με επίδοση 74,42 μέτρα.