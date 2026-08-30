Άρης - ΟΦΗ 2-1: Τον φρέναρε λόγω λαθών και κούρασης

Ο Άρης πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στη Super League και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που ο ΟΦΗ έδειξε επηρεασμένος από την υπερπροσπάθεια στην Ευρώπη. Το 2-1 ήταν δίκαιο για τους Θεσσαλονικείς που προηγήθηκαν από νωρίς και σφράγισαν τη νίκη στο δεύτερο μέρος. Εκεί όπου ο Άρης πήρε πολλά από τις αλλαγές του Γρηγορίου, τον Κουαμέ και τον Γιαννιώτα. Ενώ είχε και πέναλτι που δεν αξιοποιήθηκε προς το τέλος.Η κρητική ομάδα πλήρωσε τα λάθη της και σε ένα βαθμό την κόπωση από τις υποχρεώσεις της σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Μόλις στο 3' ο Ντίκμαν έδιωξε πάνω στον Ράτσιτς, η μπάλα στρώθηκε στον Μανού Γκαρθία μέσα στην περιοχή και ο Ισπανός με ιδανικό πλασέ άνοιξε το σκορ. Ιδανική επιστροφή για τον παίκτη του Άρη. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να συνέλθει, αλλά ο Άρης ήταν προσεκτικός και είχε ευκαιρία με τον Καντεβέρε στο 22'. O ΟΦΗ είχε τεράστια ευκαιρία στο 30' με το Νους, αλλά ο Βέλιο τον νίκησε στο τετ-α-τετ. Και άλλη μία με Νικολάου και Νους στο 35'. Ο Άρης είχε δύο ευκαιρίες προς το τέλος του πρώτου μέρους με Γκαρέ και Μανού και ο ΟΦΗ με το Νους, αλλά οι γκολκίπερ ήταν σε ετοιμότητα.

Ο Γιαννιώτας είχε την πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη στην επανάληψη στο 50' και ακόμη καλύτερη στο 62' ο ίδιος παίκτης καθώς από κοντά με κεφαλιά αστόχησε. Ο Βέλιο στο 67' έκανε μεγάλη απόκρουση σε σουτ του Μπόρχα για να γίνει στο 68' το 2-0 καθώς ο Χριστογεώργος βγήκε για να διώξει με το κεφάλι και ο Κουαμέ που βρήκε την μπάλα αξιοποίησε με υπέροχο πλασέ την ευκαιρία. Στο 84' ένα γυριστό του Μιρ έφυγε άουτ, αλλά στη συνέχεια ο Παπαπέτρου κλήθηκε να δει ένα μαρκάρισμα που είχε γίνει νωρίτερα από τον Ανδρούτσο στον Κουαμέ. Έδωσε το πέναλτι σωστά και στο 87' ο γκολκίπερ του ΟΦΗ απέκρουσε το σουτ του Ράτσιτς. Στις καθυστερήσεις τραυματίστηκε ο Φαμπιάνο και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Και αμέσως μετά ο Κόντρο μείωσε με κοντινό σουτ μετά από σέντρα του Αθανασίου, αλλά ο ΟΦΗ δεν είχε άλλο χρόνο.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Κίτρινες: 19' Γκαρθία, 51' Γκαρέ, 73' Φαντιγκά, 81' Γένσεν - 12' Μπουχαλάκης, 77' Πούγγουρας

ΑΡΗΣ: Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Φατινγκά, Μπασίρου (80' Χόνγκλα), Ράτσιτς, Γκαρθία (58' Μιρ), Γκαρέ (90' Πετρίς), Παλάσιος (46' Γιαννιώτας), Καντεβέρε (58' Κουαμέ)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν (46' Γκονσάλες), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (46' Καραχάλιος), Αθανασίου, Φούντας (79' Θεοδοσουλάκης), Αΐτορ (65' Αποστολάκης), Νους (66' Κόντρο)