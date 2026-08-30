Γκλεν Κλόουζ: «Είμαι στο σπίτι και ηρεμώ φορώντας το μπλουζάκι της μαμάς μου, νιώθω ευλογημένη»

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Η Γλέν Κλόουζ δημοσίευσε ένα βίντεο, φορώντας το πουκάμισο της μητέρας της που έχει φύγει από τη ζωή και δήλωσε "ευλογημενη".

Η ίδια έδειχνε απόλυτα ήρεμη και ευτυχισμένη στο σπίτι της στη Μοντάνα και ήθελε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Γειά σε όλους. Είμαι στο σπίτι, ηρεμώ, φοράω το μπλουζάκι της μαμάς μου, αφήνω τον άνεμο να περνά μέσα από τα λευκά μου μαλλιά, βλέπω τον ήλιο να δύει. Νιώθω ευλογημένη. Σας ευχαριστώ, αντίο», ανέφερε η ηθοποιός.

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