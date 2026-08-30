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GOSSIP - LIFESTYLE

Γκλεν Κλόουζ: «Είμαι στο σπίτι και ηρεμώ φορώντας το μπλουζάκι της μαμάς μου, νιώθω ευλογημένη»

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clock 23:00 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Γλέν Κλόουζ  δημοσίευσε ένα βίντεο, φορώντας το πουκάμισο της μητέρας της που έχει φύγει από τη ζωή και δήλωσε "ευλογημενη".

 Η ίδια έδειχνε απόλυτα ήρεμη και ευτυχισμένη στο σπίτι της στη Μοντάνα και ήθελε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Γειά σε όλους. Είμαι στο σπίτι, ηρεμώ, φοράω το μπλουζάκι της μαμάς μου, αφήνω τον άνεμο να περνά μέσα από τα λευκά μου μαλλιά, βλέπω τον ήλιο να δύει. Νιώθω ευλογημένη. Σας ευχαριστώ, αντίο», ανέφερε η ηθοποιός.

A post shared by The Real Glenn Close (@glennclose)

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