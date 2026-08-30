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ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

ΑΔΕΔΥ
clock 22:46 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7 Σύνταγμα) θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΕΔΥ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στις 13.30. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κινητοποίηση γίνεται: "καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού

πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας

κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

χορήγηση του "κλεμμένου” μισθολογικού κλιμακίου

πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού".

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